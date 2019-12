Besked til partier: Lyt, men hold mund

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. december 2019 - 11:45

IA og Partii Naleraq har flere gange klaget over, at de må stå udenfor og intet aner om, hvad der foregår, når det gælder udarbejdelsen af de grundlæggende principper, der skal gælde for Grønlands vigtigste erhverv i fremtiden.

På efterårssamlingens sidste mødedag oplyste Kim Kielsen, at alle partier skal have mulighed for at deltage i arbejdet i Fiskerikommissionen.

Glædelig besked

En besked, der i den grad blev modtaget med kyshånd af oppositionen. De anede en formand, der nu var parat til at være mere inddragende i modsætning til den lukkethed, som oppositionen gang på gang har skældt ud over.

Det resulterede i, at Naalakkersuisoq for Fiskeri Jens Immanuelsen i et brev den 22. november anmodede samtlige partier om at udpege en repræsentant som tilforordnet til Fiskerikommissionens arbejde. Men bemærk. Den tilforordnede skal accepetere at møde op, udstyret med en mundkurv.

Uden taleret

- Med henvisning til skrivelse af 19. november 2019 vedrørende orientering om fremdriften af fiskerikommissionens arbejde, skal jeg herved anmode samtlige partier om at udpege en repræsentant der som tilforordnet uden taleret, kan deltage i fiskerikommissionens arbejde, skriver Jens Immanuelsen og fastslår, at næste møde er den 13. og 14. december.

I et brev, dateret 10. december og to dage før, at Fiskerikommissionens formand Jens Paulsen vil fremlægge et debatoplæg om Fiskerikommissionens arbejde først for Inatsisartut-politikerne, dernæst over for pressen og til slut på et offentligt debatmøde, fremgår det, at partiernes tilforordnede alligevel ikke skal møde op før jul.

Rammerne er uafklaret

Jens Paulsen forklarer beslutningen på følgende måde:

- Idet rammerne for inddragelse af de politiske partier i det fremtidige arbejde i Fiskerikommissionen endnu ikke er fuldt afklaret, finder Formandskabet det rigtigst at udskyde kommissionsmødet den 14. og 15. december 2019 til det allerede planlagte møde i februar 2020, lyder forklaringen fra Jens Paulsen.

Dermed er det fastslået med syvtommersøm, at Naalakkersuisut endnu ikke har fundet ud af, hvilken form for inddragelse af den politiske følgegruppe skal være.

IA: Beskæmmende

Det vækker kritik hos IA’s partileder Múte B. Egede og Partii Naleraqs Pele Broberg.

- Det er stærkt kritisabelt, at Naalakkersusisut endnu ikke har styr på, hvordan den politiske følgegruppe skal agere. Vi taler trods alt om udarbejdelsen af en lov, der vedrører landets vigtigste erhverv. Det er samtidig beskæmmende, at Kim Kielsen taler om at inddrage os i arbejdet, når vi så skal udstyres med en mundkurv, der forhindrer os i at komme med gode ideer til arbejdet, siger Múte B. Egede.

Pele Broberg udtrykker samme bekymring som Múte B. Egede, og tilføjer:

- Det er skammeligt, at Naalakkersuisut åbenbart er ved at krybe uden om. Det var jo under debatten med en mistillidsdagsorden, at Kim Kielsen lovede os, at vi ville blive inddraget i kommissionens arbejde.