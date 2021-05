Her vil man fjerne grænsehindringer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. maj 2021 - 09:59

Danske og grønlandske myndigheder har fokus på syv områder, hvor der pågår et arbejde for at få fjernet, hvad der opleves som en grænsehindring.

Oversigten erstatter en tidligere fra juni 2020, og den nye er blevet udvidet med to nye emneområder, roaming og telefoni.

Læs artiklen: Minister: Det skal være slut med skyhøje mobilpriser

På et område er man nået så langt, at der er udarbejdet et lovforslag.

Det er vedrørende helt særlige forhold vedrørende offentlig hjælp under sygdom og hvor arbejdsmarkedsydelsen skal erstattes af en jobsøgningsydelse, som sikrer, at man kan få hjælp under sygdom i op til et halvt år i modsætning til i dag, hvor hjælpen bortfalder efter 13 uger, fremgår det af oversigten fra Nordisk Sekretariat.

Grænsehindringer vedrørende Grønland:

Sygedagpenge

Manglende retsvirkninger af medmoderskab

Medtagelse af lægemidler

Betaling for fortsat sygehusbehandling

Indførsel af kæledyr til/fra Grønland

Roaming

Telefoni

- Grænsehindringer inden for rigsfællesskabet kan være områder, hvor en forskellig retstilstand i de enkelte rigsdele kan skabe uhensigtsmæssigheder eller hindringer, eksempelvis ved flytning mellem rigsdelene. Ved visse hindringer kan der være behov for at arbejde for at ændre retstilstanden, mens en forskellig retstilstand på andre områder kan være velbegrundet, forklares det i notatet.

