Fjeldskred ved Saqqaq udløste rystelser

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 18. juni 2021 - 17:49

På billeder ovenfor kan man se fjeldskredet ved Saqqaq, som har et omfang på cirka 900 meters højde og to kilometer ind i landet. Seismiske stationer har registreret rystelser ved området den 15. juni 2021 ved klokken 16:07 tiden, som højst sandsynligt skyldes fjeldskredet.

LÆS OGSÅ: Ingen melding om personskade ved fjeldskred

- Geologer i Geus har efterfølgende bestemt positionen af fjeldskreddet og lokationen er bekræftet af lokale. Geus var bekendt med, at der var bevægelser i området fra satellitdata og feltarbejde i 2019. Fjeldskreddet vurderes at være betydeligt mindre end andre nylige fjeldskred i Vestgrønland end for eksempel fjeldetskredet ved Paatuut i 2000 og Karrat i 2017, oplyser departementschef for departementet i miljø, Mette Skarregaard Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Flere rystelser og flere undersøgelser

På billede ovenfor kan man se, hvor der er risiko for fjeldskred i Vaigat. Det aktuelle skred er markeret med en rund ring, og er sket mellem 1952-skreddet og Paatuut skredet. Geologernes vurderinger for risiko for fjeldskred er markeret med gult, mes aktive områder er markeret med blåt.

Efter skredet den 15. juni kan der stadig være aktiviteter oplyser departementet for miljø. Geologerne fra Geus vil tage op til Saqqaq til august for at undersøge området.

- I de kommende dage og uger kan der forventes flere mindre skred fra området. Vi har ikke umiddelbart data som tyder på, at der kan forventes et større fjeldskred fra området, men det kræver nye data fra området for at kunne sige mere. Geus' geologer vil i den kommende tid holde øje med de satellitdata og eventuelle billeder, som bliver tilgængelige fra området, og vil besøge lokaliteten ved feltarbejde i området i august 2021.