Ingen melding om personskade ved fjeldskred

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. juni 2021 - 07:43

På Facebook florerer et billede, der viser et område, hvor der tilsyneladende er sket et større fjeldsskred.

Grønlands Politi har fået en anmeldelse om, at der er sket et skred og arbejder sammen med andre myndigheder på at undersøge sagen nærmere.

- Det er vigtigt at sige, at vi ikke har fået meldinger om hverken person- eller materielskade, siger Brian Thomsen, vagtchef ved Grønlands Politi.

Fjeldskreddet er sket i Vaigat-området vest for Saqqaq.

Politiet fik anmeldelsen onsdag, og efter hvad politiet foreløbigt har kunnet se på sociale medier, er skreddet formentlig sket for mindst tre dage siden.