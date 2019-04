Fiskerne skal følge kommunens vedtægter

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 29. april 2019 - 16:49

Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen (S), støtter partifællens og borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassens (S) beslutning om at afvise fiskernes ansøgning om en dispensation for at fiske efter hellefisk ved brug af garn.

Jens Immanuelsen skriver i en pressemeddelelse, at KNAPK´s lokalafdeling i Ilulissat har sendt en dispensationsansøgning til kommunen om forlængelse af fiskeriperioden med garn i 30 dage. Ansøgningen blev sendt den 4. april 2019, men er blevet afvist af kommunalbestyrelsen i kommunen.

På rette spor

- Jeg mener, at kommunen er på rette spor i forhold til regulering af garnfiskeriet i Nordgrønland, eftersom det er kommunens ansvar for regulering af fiskerimetoder, ved at vedtage regulativer på området, understreger Jens Immanuelsen.

Fiskerforeningens dispensationsansøgning om garnfiskeriet er bakket op af indhandlingsstederne Ilulissat Royal Greenland og Halibut Greenland, samt fra SIK´s lokalafdeling, lyder det i pressemeddelelsen.