Fiskerikrise i Uummannaq

Søndag, 28. november 2021 - 11:34

Obs.: Selvstyret oplyser, at Naalakkersuisut har sammenlagt fartøjskvoter fra tre forvaltningsområder, hvilket betyder, at fiskeriet med fartøjer i Uummannaq er blevet genoptaget.

Naalakkersuisuts beslutning om at stoppe for det kystnære fiskeri efter hellefisk i fartøjs-segmentet i forvaltningsområde Uummannaq, som skete på baggrund af opbrugt fartøjskvote, har skabt frygt for en stor fyringsrunde på fabrikkerne, skriver avisen Sermitsiaq.

Men konsekvenserne er indtil videre minimale hos Royal Greenland, som er overgået til torskeproduktion. Avannaa Seafoods fiskefabrik i Uummannaq er ikke blevet påvirket mærkbart af situationen, da produktionen stammer fra jollesegmentet.

Indtil videre er det Sigguk Uummannaqs fiskefabrik som direkte oplever konsekvenserne med kraftig produktionsnedgang og med flere hjemsendelser til følge. Men fiskerikrisen forventes af vokse i den kommende tid. Og det er fortsat fartøjsejerne og deres besætningsmedlemmer, som er hårdest ramt.

Stor frustration

Fartøjsejer Karl Markussen fra Uummannaq er formand for Qaleralinniat Peqatigiiffiat, QP, som er en forening, hvis medlemmer består af ejere af fartøjer over seks meter i Uummannaq-området.

Han finder det yderst kritisabelt, at Naalakkersuisut-koalitionen såvel som de folkevalgte politikere som stammer fra Uummannaq og området, ikke har fremlagt et løsningsforslag, der skal sikre at fiskerierhvervet og fiskeproduktionen fortsat kan køre uhindret i forvaltningsområdet Uummannaq.

– Selvfølgelig spørger vores besætningsmedlemmer om status på situationen, og der er desværre udsigt til, at de vil stå uden indtjeningen i den kommende tid.

– Det er utrolig frustrerende, at jeg ikke kan fiske på min resterende individuelle omsættelige kvote (IOK) på omkring 88 tons hellefisk i Uummannaq-området. Jeg har det rigtig dårligt med, at min tre mand store besætning pludselig står uden indtjening, siger Karl Markussen til Sermitsiaq.

