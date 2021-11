Jollefiskere i Disko kan fortsat fiske hellefisk      

Merete Lindstrøm Torsdag, 25. november 2021 - 12:33

November har budt på gode forhold for jollefiskerne i Disko. I hvert fald var kvoten tæt på at være opfisket allerede i sidste weekend, og derfor har Naalakkersuisut overført 168 tons fra decembers kvote til denne måned.

Det er et estimat på hvor meget fiskerne kan nå at fange i resten af måneden der ligger til grund for hvor mange tons der er flyttet, oplyser departementschef i Departementet for Fangst og Fiskeri, Jørgen Isak Olsen, til Sermitsisaq.AG.

Kvoten er nu forhøjet fra 253 tons til 421 tons i november.

Det betyder, at fiskerne kan fiske videre i denne måned, men også at decembers sammenlagte kvoter for jollefiskerne i Disko er på 74 tons.

Langsom september gav ekstra kvoter i oktober

Tilbage i september blev der ikke fisket så meget, så der kunne man overføre 293 tons ubrugt kvote til oktober, som dermed blev forhøjet fra 500 tons til 793 tons.

For fiskerne med fartøjer over seks meter i Uummannaq er der også udfordringer. Forvaltningsområde 47 Uummannaq, Disko og Upernavik er opdelt i tre områder, men har alligevel en samlet TAC.

I Uummannaq er årets kvote opfisket, men områdets fiskere har fortsat omkring 2700 tons uopfiskede kvoter tilbage.

Det er tilladt for fiskere at fiske i alle tre områder i forvaltningsområde 47, og derfor er noget af kvoten i Uummannaq fisket af fiskere fra de andre to områder.

Det rammer hele byen

Men fiskerne i Uummannaq kan ikke sejle til de andre områder på denne tid af året for at fiske de ubrugte kvoter i Disko og Upernavik, og det rammer hele byen når fiskeriet går i stå, understreger han.

- Fabrikkerne har været nødsaget til at hjemsende arbejderne på grund af indhalingen er stoppet og derved har besætningerne på fartøjerne heller ikke længere indkomst. En masse familier er blevet ramt økonomisk, og det er nødvendig at fortsætte med fiskeri, da det er meget tiltrængt på denne tid af året, siger borgmesteren.

Naalakkersuisut skal i dag behandle sagen og forsøge at finde en løsning, oplyser departementschef Jørgen Isak Olsen.