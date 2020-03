Fiskerikommissionen aflyser møde

redaktionen Onsdag, 18. marts 2020 - 13:27

På grund af udviklingen af coronavirus har Fiskerikommissionens formandskab besluttet at aflyse det forestående kommissionsmøde i Maniitsoq, hvor møderne skulle ske fra den 31. marts frem til 2. april.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Det planlagte borgermøde, dialogmøderne med interessenter samt virksomhedsbesøg bliver derfor også aflyst.

- Vi havde virkelig set frem til dette møde. Dels skulle vi behandle nogle af de mest centrale spørgsmål i kommissoriet, dels er vi så langt i arbejdet, at det ville have været dejligt at kunne slå søm i flere elementer af det, dels – og ikke mindst – får vi desværre i denne omgang ikke mulighed for at drøfte vore tanker med befolkningen på borgermøde, siger fiskerikommissionens formand Jens Paulsen i pressemeddelelsen.

- Vi havde også set meget frem til endnu engang at kunne drøfte vigtige dele af vores arbejde med de politiske tilforordnede. Jeg tror dog, at det giver sig selv, at vi har måttet træffe beslutningen om at aflyse, og at der er en bred forståelse herfor, lyder det fra Jens Paulsen.

Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling, hvordan arbejdet i Fiskerikommissionen kan undgå at blive forsinket, og der vil også blive set på mulighederne for at kunne afholde et af de kommende møder i Maniitsoq.