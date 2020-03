Kielsen: Skoler og flytrafik lukkes ned

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 17. marts 2020 - 15:06

RETTELSE kl. 15.59: Atlantflyvning lukkes. Derimod bliver forbindelsen for særligt udvalgt personer Nuuk-Keflavik-København, red.

Bekymringen for coronasmitte har været så udbredt blandt landets forældre, at Naalakkersuisut tirsdag besluttede, at børn ikke skal sendes i skole, hvis forældrene har mulighed for at passe dem derhjemme.

Lukningen vil gennemføres fra mandag morgen. Og beslutningen er gældende fra på mandag og 14 dage frem.

Skoler vil dog fortsat være åbne for de børn, hvis forældre eksempelvis er ansat i sundhedsvæsenet, politiet og andre vigtige myndighedsfunktioner.

Kommunerne har desuden i de seneste dage lavet en nødplan for, hvordan man sikrer en form for undervisning på distancen.

Beslutningen er taget sammen med de øvrige partier, forklarede Kim Kielsen.

Disse er undtaget

Daginstitutioner, gymnasier og handelsskoler er ikke omfattet af lukningen. For gymnasier og handelsskoler mener Kim Kielsen, at der er tale om voksne mennesker, der kan følge myndighedernes anbefaling.

-Vi forstår, at befolkningen er urolige og vi lytter også til deres stemme, sagde Kim Kielsen om beslutningen.

Flytrafikken lukker

-Nu tager vi næste skridt, som vi har forberedt. Fly-forbindelser mellem Danmark og Grønland lukkes fra kl. 24.00 fredag nat. Flytrafikken internt vil også blive lukket, oplyser Kim Kielsen, der fortæller at passagertilgangen har været stærkt dalende.

Kim Kielsen oplyser, at der er tale om en politiske beslutning med hensyn til at lukke skoler og stoppe lufttrafikken, og at han har de øvrige partilederes opbakning.

Der vil dog være fly, der er klar til at klare nødtransporter, hvis en syg eventuelt skal fragtes til Nuuk.

- Nogle af de indrejsende, der skulle gå i karantæne har ikke fulgt anbefalingerne, hvilket har skabt utryghed. Jeg vil indskærpe, at de skal følge vores retningslinjer. Man skal ikke kun tænke på sig selv, men resten af samfundet, understregede Kim Kielsen.

Lønkompensation

Formanden for Naalakkersuisut forklarede, at det kunne komme på tale at forældre kunne få lønkompensation, hvis de var tvunget til at passe børn i stedet for at gå på arbejde.