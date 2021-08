Fiskerigigant præsenterer bedste halvårsresultat nogensinde

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. august 2021 - 09:49

Det første halvår af 2021 har Royal Greenland øget sin omsætning med 20 procent i forhold til 2020, hvor selskabet var hårdt ramt af coronapandemien.

Omsætningen lander dermed på knap 2,7 milliarder kroner med et overskud før skat på 120 millioner kroner.

Godt nok havde Royal Greenland et bedre halvårsresultat i 2019, men her var profitten fra salget af to trawlere med i resultatet. Det er ikke tilfældet i år, fortæller selskabet i en pressemeddelse.

Royal Greenland oplyser en række grunde til det forbedrede resultat og fremhæver udviklingen i Nordamerika:

- Det er især aktiviteterne i Atlantisk Canada, som haft stor indflydelse på det positive resultat. En tidlig sæsonstart sammen med attraktive markedsforhold i Nordamerika og Japan, har trods højere råvarepriser betydet en forbedret indtjening på snekrabber. De bedre markedsforhold har også smittet af på krabbeaktiviteterne i Grønland, skriver selskabet.

Og krabberne har gjort en betydelig forskel for omsætningen:

- Til trods for at mange restriktioner gradvist lempes på de fleste af vores markeder, fylder Covid-19 fortsat meget. Målt i forhold til ”normalåret” 2019, er omsætningen renset for snekrabber faldet med 17 procent, skriver Royal Greenland.

Royal Greenland har øget omsætningen med over 400 millioner kroner i forhold til 2020. Royal Greenland

Royal Greenland oplyser desuden, at virksomheden har tilpasset sit omkostningsniveau til corona-situationen.

Generelt fortæller selskabet, at priserne på en række markeder stadig er præget af corona-pandemien, men at de er ved et rette sig.

Forventer årsresultet på 150-200 millioner kroner

- Vi forventer, at markedsforholdene i al væsentlighed normaliseres i løbet af tredje og fjerde kvartal, hvilket er vigtigt, da de indeholder den store salgssæson af koldtvandsrejer og hellefisk med indsalget til det kinesiske nytår samt jul og nytår i den vestlige verden, skriver Royal Greenland.

Fiskeriselskabets forventninger til årsresultatet for 2021 ligger på et overskud før skat på 150-200 millioner kroner.

Det er dog med forbehold:

- Den generelle udvikling i verdensøkonomien, herunder de markedsmæssige konsekvenser af Covid-19 og Brexit, udgør dog fortsat meget væsentlige usikkerhedsfaktorer, skriver Royal Greenland.