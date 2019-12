Fire projekter skal hjælpe grønlændere i Danmark i arbejde

Walter Turnowsky Mandag, 30. december 2019 - 09:43

Fire danske kommuner har fået bevilliget i alt to millioner kroner i det nye år til at gøre en ekstraordinær indsats for at hjælpe ledige Grønlændere i arbejde. De fire kommuner er Aalborg, Esbjerg, Viborg og Odense.

Bygger videre på by-pedeller

I Aalborg har man i dette år kørt et projekt med syv personer, der har været i aktivering som såkaldte by-pedeller. Deres opgave er at holde udpegede parker og byområder rene.

- Erfaringerne med by-pedellerne viser, at deltagerne har haft store udfor­dringer i form af massivt alkoholforbrug, stofmisbrug, hjemløshed og en mental opgiven­hed i forhold til arbejdsmarkedet.

- Men på trods af by-pedellernes udfordringer har erfaringerne fra indsatserne vist over­raskende og positive resultater. På trods af misbrug og hjemløshed har by-pedellernes fremmøde væ­ret stabilt, arbej­det har været gennemført med særdeles positive resultater, og alle inte­ressenter herun­der borgere, politikere og samarbejdspartnere har vurderet indsatsen, der er ydet fra Kofoeds Skole, positivt. Indsat­sen for den enkelte borger i forløbet med by-pedellerne har været støttet og håndholdt.

LÆS OGSÅ: Her ydes en ekstra indsats mod ledighed

Arbejdet har været på omkring to timer om dagen og tre til seks dage om måneden.

Dette nye projekt skal bygge videre på erfaringerne med by-pedellerne og ligeledes bygge på håndholdte indsatser.

I kommunen er der omkring 310 aktivitetsparate grønlandske borgere over 30 år. Af dem forventes 25 at deltage i det nye projekt.

- Det forventes også, at andre grønlandske borgere bliver motiveret og dermed får lyst og mod til at komme i gang på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra Kofoeds Skole viser, at andre i gruppen af de udsatte grønlandske borgere får lyst til at komme i gang, når resultaterne er synlige og effektfuld.

Hurtig indsats efter flytning til Danmark

I Esbjerg Kommune satser man med projektet der på de omkring 60 grønlandske borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Det sker i lyset af at projekterne kun har fået midler til et enkelt år.

- Målgruppen er valgt fordi, der her inden for projektperioden kan skabes gode resultater, der efterfølgende kan fremme arbejdet med de øvrige grønlandske borgere, hedder det i projektbeskrivelsen fra kommunen.

I forvejen har Esbjerg et særligt forløb for nytilflyttere fra Grønland, som er del af projekt Oqqumut for udsatte grønlændere. Beskæftigelsesindsatsen skal bygge videre på forløber for dem, der lige er flyttet til Danmark.

- Vi ønsker med dette projekt at supplere nytilflytterindsatsen med en koordineret indsats for målgruppen job- og uddannelsesparate samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er tæt på at kunne blive jobparate. Vi ved, at chancen for succes er størst det første halve år efter ankomsten til Danmark, hvorfor der vil være særligt fokus på borgere i opstarten.

Målet for projektet er, at ti i løbet af året kommer i ordinært arbejde eller uddannelse, ti kommer i praktik i en virksomhed som skridt mod et arbejde og fem kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Afklaring af kompetencer som man ikke har papir på

Også i Odense vil man satse på en håndholdt indsats. Her er målgruppen personer, der har modtaget offentlig forsørgelse i mellem et halvt og et helt år.

I projektet vil man starte med afklare deltagernes reelle kompetencer, da mange på det grønlandske arbejdsmarked har erhvervet sig erfaringer og kompetencer, som de dog ikke har noget papir på.

- I et samarbejde mellem Odense Kommune og Det Grønlandske Hus i Odense iværksættes en håndholdt indsats, hvor den enkelte deltager, på baggrund af den indledende kompetenceafklaring, får vejledning i at komme tættere på arbejdsmarkedet, heder det i projektbeskrivelsen.

- Vejledningen er specielt rettet mod de udfordringer grønlændere oplever ved at komme ind på det danske arbejdsmarked, og kan blandt andet bestå i indføring i de kulturelle forskelle, der kan opstå som jobsøgende grønlænder i Danmark. Projektmedarbejderen vil vejlede den enkelte deltager i at skrive jobansøgninger samt træne jobsamtaler.

Rollemodeller

I Viborg satser man på et projekt med rollemodeller, som vi tidligere har beskrevet.