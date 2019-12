Viborg: Rollemodeller skal hjælpe landsmænd i arbejde

Walter Turnowsky Fredag, 27. december 2019 - 07:55

Der bor omtrent 450 mennesker fra Grønland i Viborg. Af dem er 120 ledige, 80 vurderes til at være udsatte. I kommunen tror man på, at det kan lade sig gøre noget ved denne statistik.

- Det overordnede mål er naturligvis at få flere grønlændere i arbejde, siger Janni Retoft, der er ansvarlig for et projekt i Viborg Kommune for at få ledige grønlændere i arbejde.

En af de centrale nøgler til at nå det mål er, at finde frem til rollemodeller, der har kæmpet sig til en plads på arbejdsmarkedet.

- Vi vil klæde en flok af de stærke på, så de kan hjælpe de mindre stærke.

Bevillingen til projektet gælder kun for et år, men kommunen vil satse på, at den særlige indsats kommer til at virke langt ud over det ene år.

- Ved at klæde nogle af dem, der klarer sig rigtig godt på til at fungere som mentorer, så satser vi på, at det breder sig ud, siger Janni Retoft.

Netværk

Hun fortæller, at projektet skal udvikles i tæt samarbejde med det Grønlandske Hus, den grønlandske forening Tasermiut samt et boligsocialt projekt.

- En væsentlig del af projektet vil være at skabe netværk, som kan hjælpe med at få folk i arbejde. Vi skal have skabt nogle mål og ønsker hos de pågældende, som de kan forfølge.

Kulturforskelle

Men der er også kulturforskelle, som skal overvindes.

- Vores erfaring er, at familien vægter højere blandt grønlændere end blandt danskere - og det er bestemt ikke nødvendigvis nogen negativ ting. Men kulturen på danske arbejdspladser er en anden.

- Her er vi nødt til at finde nogle balancer for, hvordan de to hensyn kan gå op i en højere enhed.

Viborg Kommune vil nu i samarbejde med Det Grønlandske Hus og frivillige foreninger udarbejde det endelige projekt.