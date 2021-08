Finanslovsforslag: På vej mod større lighed - bare ikke endnu

Merete Lindstrøm Fredag, 13. august 2021 - 11:48

Torsdag har Naalakkersuisoq for finanser præsenteret koalitions forslag til landskassens budget for næste år. Som varslet byder forslaget ikke på store ændringer. De store reformer ligger i støbeskeen til 2023, lyder det.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut præsenterer sit første finanslovsforslag

Dermed er der heller ikke lagt op til at mindske den store ulighed i samfundet, som Naalakkersuisoq for finanser Asii Chemnitz Narup selv bragte på banen under pressemødet torsdag.

- Vi må sige, at uligheden i vores samfund er meget stor. Gini-koefficienten lægger Grønland et dårligt sted. Vi nærmer os den store ulighed, som man ser i USA, og når man sammenligner os med de andre skandinaviske lande, kan man tydeligt se, at de har haft større fokus på at bekæmpe ulighed, siger Asii Chemnitz Narup.

Vi halter efter de nordiske lande

I Politisk-Økonomisk Beretning for 2017 fremgår det, at Gini-koefficienten i Grønland ligger lidt over gennemsnittet for OECD landene. I Grønlands Statistiks rapport vedr. indkomststatistik 2015 fremgår en sammenligning med Gini-koefficienter for de nordiske lande og EU, som viser, at uligheden i Grønland målt ved GINI-koefficienten er væsentligt over nordisk niveau og en smule over EU-niveau.

Gini-koefficient i de nordiske lande Kilde: Nordisk Ministerråd

Alligevel må de dårligst stillede i samfundet væbne sig med tålmodighed og en god portion tillid i forhold til Naalakkersuisuts valgløfte om at mindske uligheden her i landet.

Årets finanslov er på grund af valget blevet til på meget kort tid. Derfor har det ikke været muligt at lave store reformer eller andre indgribende tiltag, der vil ændre på fordelingen af samfundets ressourcer endnu, forklarer Asii Chemnitz Naarup under præsentationen.

Skattereform og fiskerilov på vej

Gini-koefficienten Gini-koefficienten er det mest anvendte måltal for økonomisk ulighed i et samfund. Gini-koefficienten ligger mellem 0 og 1, hvor en Gini- koefficient på 1 er udtryk for maksimal ulighed, hvor al indkomst i samfundet tilgår én person, mens en Gini-koefficient på 0 er udtryk for, at alle har den samme indkomst. I henhold til Politisk-Økonomisk Beretning for 2017 bør man være varsom med at anvende Gini-koefficienten som mål. En stigende Gini-koefficient kan således være udtryk for, at nogle borgere er blevet rigere, uden at nogen nødvendigvis samtidig er blevet fattigere. Kilde: Naalakkersuisut

Hun forstår, at det kan være svært, at acceptere, at ændringerne ikke sker her og nu.

- Hvis I er skuffede, så kan jeg godt forstå det. Desværre kan jeg ikke give nogle løfter i denne omgang. Finansloven for 2022 kommer i høj grad til at ligne den for i år. Men vi arbejder hårdt på at indfri de valgløfter, vi har givet, siger hun.

Naalakkersuisit har allerede ved koalitionsaftalens indgåelse varslet, at der vil komme en mere gennemgribende skattereform, som har til formål at mindske uligheden i landet. For at komme i mål vil Naalakkersuisut formegentligt allerede starte arbejdet med finansloven for 2023 i år.

I øjeblikket afventer Naalakkersuisut også på anbefalinger, fra fiskerikommissionen, før der skal laves ny Fiskerilov. Anbefalingerne kan potentielt komme til at ændre på ejerskab af kvoter og altså fordelingen af landets naturlige ressourcer, som også kan få indvirkning på erhvervets indtjeningsmuligheder.