Finansloven: Millionbeløb til grønlandske unge og erhvervsudvikling

Udmøntningen af den nordatlantiske pulje i Finansloven ligger nu på plads, og Inuit Atagatigiit med Aaja Chemnitz i spidsen er meget tilfredse med resultatet af forhandlingerne.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

IA oplyser, at det er lykkedes at sikre 48 millioner kroner ekstra ud over de penge, der var afsat sidste år, over en fireårig persiode til ti konkrete initiativer, som skal komme den grønlandske befolkning til gode.

Midlerne skal blandt andet fremme erhvervsudviklingen og understøtte de unge.

Bedre vilkår

Aaja Chemnitz udtaler:

- Jeg er gået til forhandlingerne med et særligt ønske om at sikre midler til vores unge og det lokale erhvervsliv. Jeg er derfor overordnet tilfreds med resultatet af forhandlingerne, hvor det er lykkedes at forhandle 48 millioner kroner hjem til ti målrettede initiativer i Grønland.

Der er konkret blevet afsat 13,5 millioner kroner til bæredygtige og lokalt forankret initiativer, der skal fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Grønland. Det skal ske gennem udbygning af lokal infrastruktur og etablering af et innovationskøkken i Sydgrønland.

Derudover er der blandt andet sikret 18 millioner kroner til initiativer, der skal udvikle de grønlandske unge og fastholde dem i uddannelse. Det er vigtigt, at investere i ungdommen og skabe et stærkt fundament for Grønlands fremtid, lyder det videre.

Midlerne skal gå til etablering af kollegiepladser til grønlandske studerende i København og Aalborg efter ønske fra Avalak og til Sjómaq-projektet, som har til formål at danne fællesskaber og øge det gensidige kendskab mellem unge i rigsfællesskabet.

Fireårig periode

Fire ud af ti initiativer er sket i samarbejde med Siumut for at maksimere udbyttet, ifølge IA.

Aaja Chemnitz oplyser, at hun er glad for at se, at partierne kan gå sammen om at skabe positive resultater for Grønland.

De 48 millioner kroner er fordelt på følgende initiativer: