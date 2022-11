Aaja Chemnitz: Kollegiepladser til studerende i København på vej

Merete Lindstrøm Fredag, 18. november 2022 - 15:01

Et af ønskerne for Aaja Chemnitz (IA) som er nævnt adskillelige gange under valgkampen til folketinget er, at der skal være et nordatlantisk kollegie for grønlandske studerende i København.

Det ser ud til at der allerede fra den kommende sommer vil være afsat 20 pladser på et eksisterende kollegie til netop det. Det skriver Aaja Chemnitz på sin facebookside.

Ønsket om kollegieboliger kommer ifølge Aaja Chemnitz fra studenterforeningen for grønlandske studerende i Danmark AVALAK, hvorefter IA har taget det med i sine 10 krav til forhandlingerne med den kongelige undersøger Mette Frederiksen og stort set alle andre partiledere på Christiansborg.

- Nu ser det ud til det lykkes. Det grønlandske hus i København har ledt med lys og lygte. Og der er en spændende mulighed.

Kollegiet eksisterer allerede

Aaja Chemnitz skriver, at der kigges på en del af et større kollegie, hvor der vil være 20-30 kollegiepladser til grønlandske studerende, ligesom der vil være fælles arealer til fælles køkken og stue.

- Jeg tør ikke glæde mig for tidligt, men der er fundet 20-30 pladser fra sommeren 2023 ser det ud til, lyder det optimistisk fra folketingsmedlemmet.

Aaja Chemnitz mener at kollegie til førsteårsstuderende er med til at mindske frafaldet og styrke sammenholdet for de grønlandske studerende i Danmark.

- Når det falder på plads, så skal jeg nok sige til. Lige nu krydser jeg bare fingrene

Rigmand vil bygge kollegie med plads til nordatlantiske studerende

Et andet projekt er også i støbeskeen. Men det har Aaja Chemnitz intet at gøre med. Det er en dansk rigmand, der har købt en byggegrund på Glasvej i Københavns Nordvestkvarter, hvor han planlægger at bygge 50 ungdomsboliger. Det skriver Berlingske.

En del af de nye boliger skal være til studerende fra nordatlanten, fortæller han til Berlingske.

- Det er drabeligt svært for dem, at finde betalbare lejligheder i København. De mangler jo det netværk, som de fleste andre danskere har i København, forklarer Niklas Nikolajsen.

Kollegiet skal opkaldes Kjølbro-kollegiet efter hans oldefar, J.F. Kjølbro, der drev forretninger på Færøerne.

Hvornår det nye kollegie står færdigt er endnu uklart, da både finansiering og byggebranchen i øjeblikket er usikre markeder og initiativtageren ønsker at stå på sikker grund i forhold til projektet.

- Fra jeg giver startsignalet, vil det tage omkring halvandet år. Jeg håber, at det bliver snart, siger Niklas Nikolajsen til Berlingske.