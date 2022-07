Filmpriser til grønlandske film i Nunavut

redaktion Søndag, 03. juli 2022 - 09:30

Grønlandske film har modtaget fornemme priser ved Nunavut International Film Festival i Iqaluit.

Filmen Tuullik af Berda Larsen vandt Bedste Kortfilm og Inuk Jørgensens In the Shadow of the Tugtupite vandt for Bedste Fotografering, fremgår det i en pressemeddelelse fra festivalen.

Ud af 2500 indsendte film var det kun 60 som blev udvalgt til festivalen.

Både Tuullik og In the Shadow of the Tugtupite havde deres respektive premiere på Nuuk International Film Festival og har begge høstet international anerkendelse ved flere festivaler verden over.

Filmen 'In the shadow of the Tugtupite' af Inuk Jørgensen varer lidt over seks minutter og er et filmisk portræt af fortvivlelse og angst for en ukendt fremtid for inuitten på verdens største ø. Filmen stiller spørgsmålstegn ved rationalet bag tidligere og fremtidige mineudsigter i Grønland, og hvordan de er forbundet med en søgen efter identitet for en ung nation.