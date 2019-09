Filmfestival: Sport knækker selvmords-epidemi

Walter Turnowsky Onsdag, 11. september 2019 - 11:01

Når Nuuk International Filmfestival 18. til 21. september afholdes for tredje gang, så er der for alvor lagt vægt på international.

Publikum kan komme så langt væk som til New Zealand og en hel stribe stillehavsøer. Nunavut og Vancover er på programmet ligesom man kan komme på en rejse verden rundt for at opleve vandets magt.

Og så er der hele to verdenspremierer på grønlandske kortfilm

Sport får unge til at vælge livet

Arrangørerne ser selv spillefilmen 'The Grizzlies' fra Nunavut som en af festivallens helt store trækplastre. Filmen er baseret på en sand historie og beskriver et kun alt for velkendt problem. Den lille by Kugluktuk i Nunavut er plaget af selvmords-epidemi blandt teenagere.

Med en opvækst præget af overgreb, fattigdom og alkoholmisbrug, og med få muligheder levede de unge nærmest i en tilstand af permanent desperation - lige indtil en lærer introducerer dem til sporten lacrosse, som giver dem et mål og et indhold. Holdet The Grizzlies endte med at nå de canadiske mesterskaber.

Sporten forvandler ikke blot de unge selv, men hele lokalsamfundet. Selvmordsraten blandt unge falder til nul, fortæller CBC.

Producer kommer fra byen

Filmens ene producer, Stacey Aglok MacDonald stammer selv fra Kugluktuk og gik på gymnasiet i perioden, mens selvmordene toppede og lige inden Grizzlies holdet blev dannet. Hun vendte senere tilbage som lærervikar, og kunne se den store forvandling i løbet af blot nogle få år.

- De havde kun været i gang i to eller tre år, men havde allerede etableret sig som en organisation, og eleverne var aktivt involveret i at køre programmet. Så det var en kæmpeoplevelse at vende hjem tre år efter min studentereksamen i år 2000 og opleve dette enorme skifte, siger hun til CBC.

Stacey Aglok MacDonald vil sammen med filmens anden producer Alethea Arnaquq-Bari og skuespilleren Jamie Takkiruq være tilstede ved visningen.

‘Hvordan mor dekoloniserede det store lærrede’

I det hele taget vil festivallen ligesom på de to foregående år have et særligt godt øje til filminstruktører fra oprindelige folk og til de film, som sjældent kommer op i Katuaqs almindelige program. I år viser instruktøren Elle-Máijá Tailfeathers - som er halvt same og halvt Blackfoot - sin debutfilm med den iøjefaldende titel The Body Remembers When the World Broke Open. Filmen er baseret på instruktørens egen oplevelse, da hun en dag mødte en traumatiseret kvinde på gaden i sin hjemby Vancouver og ville forsøge at hjælpe.

Fra den anden side af Stillehavet vises hele to film med New Zealandsk ophav. Merata Mita er kendt som den første kvinde af oprindelig afstamning, som instruerede en spillefilm, og efter hendes død i 2010 har sønnen Hepi Mita gravet i arkiverne og sammensat en stærk og rørende dokumentarfilm om sin mor, Merata: How Mum Decolonised the Screen.

I spillefilmen Vai bliver instruktørstolen delt mellem hele ni kvindelige filminstruktører fra stillehavsøerne Samoa, the Solomon Islands, Tonga, Fiji, the Cook Islands, Niue and Aotearoa (New Zealand). Resultatet er en smuk, sammenflettet historie om kvinden Vai, som ikke kun repræsenterer stillehavsøernes kultur, men hele verdens.

Verdenspremiere

Foruden fem film i spillefilmslængde præsenterer NIFF2019 to kortfilmsprogrammer med canadiske, samiske og grønlandske kortfilm. Særligt de grønlandske film er der god grund til at være opmærksom på, da programmet byder på to verdenspremierer. I filmen With Darkness I Grew Into A Midnight Sun af Jens-Christian Lyberth Lennert kommer vi med den grønlandske fotograf Inuuteq Storch ind i hans kunstneriske processer, mens Hedtoft af Inuk Jørgensen stiller tiden præcis tres år tilbage til Hans Hedtofts tragiske forlis i 1959. Inuk Jørgensens forrige kortfilm, Home, havde premiere på Nuuk International Film Festival i 2018 og har siden høstet en lang række priser verden over.

Som vi tidlige har omtalt vises også storfilmen Aquarella af den russiske mesterinstruktør Victor Kossakovsky på filmfestivallen. Filmen er co-produceret af Inuk Silis Høegh og Emile Hertling Péronard fra grønlandske Ánorâk Film og byder på en anderledes og storslået oplevelse af de helt særlige.