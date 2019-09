Dokumentarfilm får premiere i bygd

redaktionen Mandag, 09. september 2019 - 14:53

Venedig, Sundance og Saqqaq. Vejen har været lang, men nu vender den prisvindende dokumentarfilm Aquarela endelig hjem til Grønland.

Dokumentarfilmen får nemlig grønlandspremiere i Saqqaq på mandag.

Det er grønlandske produktionsselskab Ánorâk Film, med instruktør Inuk Silis Høegh og producer Emile Hertling Péronard, der står i spidsen har været co-producent på dokumentarfilmen.

Verdenskendt instruktør deltager

- Filmen udspiller sig over hele verden, men er over flere omgange i 2016 og 2017 blevet optaget langs Grønlands kyster. En lang sekvens i Aquarela foregår sig således i Diskobugten, hvor filmholdet blandt andet brugte bygden Saqqaq som base og kulisse, skriver filmholdet i en pressemeddelelse.

Til premieren kommer også filmens russiske instruktør, Victor Kossakovsky, der har i sin karriere modtaget over 100 internationale filmpriser, og han anser Aquarela for sit mest ambitiøse værk.

Anset som farligste dokumentarfilm

Aquarela er ikke en traditionel dokumentarfilm, men snarere et storslået billedværk om det fjerde element: verdens vandmasser. Den havde verdenspremiere på Venedig Film Festival for præcis et år siden, og ved den amerikanske premiere i sidste måned høstede Aquarela flotte anmeldelser fra både New York Times og Rolling Stone, mens online-magasinen IndieWire kaldte den "den farligste dokumentarfilm nogensinde" - med henvisning til de mange livstruende situationer under optagelserne.

Efter premieren i Saqqaq bliver Aquarela vist i Biffen i Ilulissat fra 22. til 24. september, og allerede 18. september er den åbningsfilm ved Nuuk International Film Festival i Katuaq, hvor Victor Kossakovsky og de grønlandske co-producenter også vil være til stede. Aquarela er desuden nomineret til den europæiske Oscar, European Film Awards, som uddeles den 7. december i Berlin.