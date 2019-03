Film: Der sker altid noget vildt, når Victor er i nærheden

Walter Turnowsky Tirsdag, 26. marts 2019 - 06:35

En film om is og vand i spillefilmslængde. Det lyder ikke umiddelbart som en film, hvor der sker forfærdelig meget.

Men filmens co-producer, Emile Hertling Péronard forbereder mig straks på noget andet, da jeg møder ham umiddelbart inden danmarkspremieren på 'Aquarela'.

- Det sker altid noget vildt, når Victor er i nærheden, siger han.

Bemeldte Victor er Victor Kossakovsky, anerkendt russisk filmskaber med høje kunstneriske ambitioner.

Men ikke blot sker der vilde ting omkring Victor Kossakovsky, en del af hans idéer er også ret vilde lige fra begyndelsen - også lidt for vilde skulle det vise sig.

Ville drive på isfjeld i seks uger

'Aquarela' viser de store - til tider skræmmende kræfter - som vand og is kan udfylde. Og en af måderne at vise det på, mente instruktøren, var at drive rundt på et grønlandsk isfjeld i seks uger i håb om at få mulighed for at filme en arktisk storm fra set fra isfjeldet.

Emile Hertling Péronard og Inuk Silis Høegh blev koblet på den grønlandske del af filmprojektet som co-producere.

- Vi måtte jo hellere sikre, at Victor kunne overleve og lave film efter denne, som Emile Hertling Péronard sagde under introduktionen til filmen.

Filmens instruktør Victor Kossakovsky i aktion Stine Heilmann

I april 2016 startede de to producere så researchen til optagelserne i Diskobugten. Der blev holdt møder med Arktisk Kommando og gletsjereksperter, for at undersøge muligheden for at føre den vilde idé ud i livet. Det blev overvejet at anbringe sensorer på fjeldet, som skulle give den russiske instruktør nogle sekunder til at redde sig ned i en særlig flydende redningsboble, som holdet havde fundet frem til. Skib og helikopter skulle holde sig i nærheden af skibet.

- Til sidst måtte vi dog erkende, at det ikke var realistisk og ville sprænge alle økonomiske rammer.

Virkeligheden er storslået nok

Udover den åbenlyse fordel, at instruktørens liv derved ikke blev sat på spil, så er det muligvis også endt med at blive fordel for filmen.

- Da Victor kom til Grønland for at deltage i researchen gik det op for ham, at virkeligheden er storslået nok, som den er, siger Emile Hertling Péronard.

Så idéen blev, at det i stedet for var de kælvende gletsjere, der skulle være hovedperson i den centrale del af filmen, der udspiller sig i Grønland.

- Visionen blev, at vi skulle vise form for isens ballet med kælvende gletsjere og rullende isfjelde, en form for musical med is.

Aquareke viser vandets magtfuldhed på forskellig vis Participant Media

Vel at mærke en musical, hvor det i højere grad er pauker og trompeter, der dominerer på lydsiden end violiner og tværfløjte. De heftig lyde fra de kælvende gletsjere og de kæntrende isfjelde er nok så meget som de tindrende smukke billeder med til at fortælle historien, om de voldsomme kræfter, der er på spil.

Kæmpe kælving

Under researchen fandt holdet frem til lokaliteter, hvor der var størst sandsynlighed for, at det ville lykkes at indfange spektakulære optagelser.

Den hurtigt galopperende gletsjer ved Eqi var et af de udvalget steder. Gletsjerne i bunden af Torsukattak-fjorden lidt længere nordpå en anden. Og sidstnævnte sted kunne Victor Kossakovsky så udfolde sin særegne evne, til at få vilde ting til at ske.

- Der var fastlagt en uge til disse optagelser, for at vi kunne være nogenlunde sikre på at få vores optagelser.

- Da vi kom hen til gletsjeren, var fjorden fuldstændig isfri. Men vi var kun lige kommet op på toppen, hvorfra vi skulle optage, før der skete en meget stor kælving. Efterfølgende var hele fjorden fyldt med is, således som man også kan se det i filmen.

Stine Heilmann

Bygden Saqqaq dannede i en del af perioden base for filmholdet.

- Det var fantastisk at opleve, hvordan hele bygden støttede op om projektet. Når vi manglede noget, så blev det fremskaffet, og alle bidrog.

Premiere i Saqqaq – måske

Emile Hertling Péronard fandt ud af, at det erfarne filmhold på forhånd havde været mest bekymret for de optagelser, der skulle foregå i Grønland.

- Set udefra kan landet sikkert virke fjernt, utilnærmeligt og vanskelligt at komme rundt i. Men vi der kommer derfra ved jo, at tingene altid kan lade sig gøre - på den grønlandske måde.

Ud over scenerne fra Grønland indeholder 'Aquarela' optagelser fra Rusland, USA, Venezuela samt en sejlads fra Portugal til Nuuk.

Den er blevet vist på en række festivaler, deriblandt nogle af de store som Venedig og Sundance. I august kommer den i biograferne i USA.

Der bliver ligeledes arbejdet på, at få den vist i Grønland efter sommerferien. Om alt går vel bliver grønlandspremieren i Saqqaq.

’Aquarela’ bliver vist igen i dag som en del af CPH:DOX kl. 17:00 i Empire Bio i København. Efter filmen vil Victor Kossakovsky diskutere filmens tekniske aspekter i en paneldebat.