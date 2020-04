Fik dusør for at redde jagtbetjent

Thomas Munk Veirum Søndag, 05. april 2020 - 16:11

I begyndelsen af december sidste år havde en isbjørn bevæget sig ind i Ittoqqortoormiit. Det opdagede Mikkel Anike, der er arbejdsmand. Han alarmede jagtbetjent Erling Madsen, og de to mænd fik skræmt isbjørnen ud af byen med varselsskud.

For at sikre sig, at isbjørnen ikke vendte tilbage, forfulgte Erling Madsen bjørnen på sin snescooter, men uheldigvis brast snescooteren igennem isen.

Både snescooteren og Erling Madsen røg i det kolde vand:

- Heldigvis – og helt uden tøven – skyndte Mikkel sig hen mod Erling for at hjælpe ham. Mikkel havde fundet et tov, som han kastede ud til Erling. Efter lidt kamp fik Mikkel hevet Erling op af vandet og bragt ham i sikkerhed, så han kunne få varmen, skriver Grønlands Politi på sin Facebook-side.

Handlede på afgørende tidspunkt

Og for nyligt har Mikkel Anike så fået en dusør for sin gerning:

- Den fortjener han, fordi han handlede på et helt afgørende tidspunkt og hjalp en medborger i nød. Det skal han have ros for, skriver Grønlands Politi og fortsætter:

- Samtidig understreger historien også, hvor vigtigt det er, at vi hjælper og passer på hinanden – og det har vi måske særligt brug for netop nu.