Ittoqqortoormiit-fangere har skudt adskillige isbjørne

Siden 30. januar er der nedlagt 10 isbjørne i nærheden af Ittoqqortoormiit. Det fortæller jagtbetjent Erling Madsen.

Det skriver avisen AG.

- Det har været nemt for fangerne. Før i tiden skulle de måske køre i flere uger for at komme tæt på isbjørnene, men nu nærmer de sig byen, forklarer Erling Madsen.

- Er det sult, der driver dem nærmere isolationen?

- Nej, de er faktisk slet ikke sultne. Tværtimod fremstår de meget velnærede. Det er fuldvoksne bjørne, svarer Erling Madsen.

Kvote bør hæves

Fangerforeningen i Ittoqqortoormiit mener, at der er grundlag for at hæve kvoten til 45 isbjørne fremadrettet.

- Siden1990´erne, hvor selv isbjørne med trillinger kunne jages, har vi ikke haft så mange bjørne som nu, skriver fangerforeningen i et høringssvar til Naalakkersuisut.

