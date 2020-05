Fejl: Ingen restriktioner på rejser her i landet

Merete Lindstrøm Onsdag, 06. maj 2020 - 16:43

I en pressemeddelelse mandag oplyste Selvstyret, at det nu er muligt at rejse ud af landet uden at søge om tilladelse til det. Man kan altså købe flybilleter til Danmark hos Air Greenland som normalt.

I samme ombæring opfordrede Selvstyret til, at befolkningen fortsat følger de restriktioner, der stadig gælder. I restriktionerne havde der sneget sig en enkelt fejl ind, som har givet anledning til nogle spørgsmål.

Det er anbefalingen om, at der kun må foretages strengt nødvendige rejser internt i landet, som ikke er gældende mere.

Den bortfaldt, da det igen blev muligt at rejse på normal vis med fly og skib indenfor landets grænser d. 25. april.

Selv om man erkender, at der er tale om en fejl, så optræder fejl-informationen fortsat på Selvstyrets og Landslægeembedets hjemmesider!

Hold ved de gode vaner

Landslæge Henrik L. Hansen understreger dog igen onsdag, at det fortsat er utrolig vigtigt at overholde restriktioner om hygiejne og afstand til hinanden.

- Det er vigtigt, at folk forstår, at det her ikke er overstået endnu, siger han.

Strategien er fortsat at inddæmme al smitte og stoppe smittespredning, så vi undgår en epidemi her i landet. Og det kræver at vi holder fast i de nye vaner, som befolkningen ifølge landslægen har været gode til at tage til sig.

- Alle skal være bevidste om, at vi på et eller andet tidspunkt vil møde smittede her i landet. Derfor er det meget vigtigt at overholde restriktionerne endnu. Måske endna endnu vigtigere end tidligere, fordi vi ikke ved, hvornår det sker, siger landslægen.

Inddæmningsstrategien omfatter blandt andet følgende: