Selvstyret åbner op for rejser ud af landet

Merete Lindstrøm Mandag, 04. maj 2020 - 19:18

I en pressemeddelelse fra Selvstyret fremgår det, at man fra i dag, frit kan rejse ud af landet igen. Der har været lukket for al kommerciel rejseaktivitet ind og ud af landet siden d. 20. marts.

Fra og med 4. maj kan virksomheder og borgere således bestille en udrejsebillet fra Grønland til Danmark, men indrejsevisiteringen til Grønland vil fortsat være gældende. Det vil sige, at indrejse fortsat sker ud fra vurderingen af, om der er tale om en nødvendighedsrejse. Dermed har udrejsende ikke automatisk adgang til en returbillet, skriver Selvstyret.

- Det er meget vigtigt, at personer som rejser ud af landet forstår, at der fortsat er visitering ved indrejse. Udgangspunktet for hver enkelt udrejsende skal derfor være, at man ikke kan komme tilbage til Grønland givetvis i hele maj måned, og hvis situationen forværres måske senere end det, udtaler departementschef i Formandens Departement, Hans-Peder Barlach Christensen, på vegne af Strategisk Corona Stab og fortsætter:

- Grønland har ikke længere aktiv coronasmitte, og derfor kan man måske glemme, at der fortsat er en coronaepidemi i resten af verden, og at smitten må forventes at komme tilbage. Men Grønland arbejder fortsat ud fra en inddæmningsstrategi, som skal medvirke til at forhindre en alvorlig epidemi i Grønland, lyder det.

Direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at de er i gang med at opdatere deres systemer, og at de er klar til at sælge billetter igen fra tirsdag d. 5. maj.

Plan for at få studerende hjem

I forhold til studerende i Danmark, så er der en plan på vej, lyder det i pressemedelelsen fra Selvstyret.

- Den danske regering vil seneste den 10. maj komme med en udmelding om, hvordan afslutningen af skoleåret vil foregå for de uddannelser, hvor det ikke er klart endnu. Så snart denne udmelding foreligger, følges der op med en plan for de grønlandske studerendes behov for hjemrejser.

Selvstyret understreger at det fortsat er vigtigt at følge de restriktioner der er for social adfærd, transport med mere.

Inddæmningsstrategien omfatter blandt andet følgende: