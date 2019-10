Far og mor må ikke slå

Walter Turnowsky Onsdag, 23. oktober 2019 - 07:18

Et massivt flertal af børnene mener, at det ikke er i orden at forældrene straffer fysisk. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for NAKUUSA, UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder.

Den samme undersøgelse viser, at det generelle kendskab til børn rettigheder er faldet i løbet af de seneste fem år. Men når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt mor eller far må slå, så er det gået markant den anden vej.

Revselsretten først afskaffet i 2016

Hele 81 procent af børnene mener, at dette ikke er i orden. I 2014 var det kun 57 procent, der havde den opfattelse.

- Det er rigtig positivt, at børn i højere grad ved, at det ikke er i orden, at forældre straffer deres børn fysisk, altså udøver vold mod børn, siger programchef for UNICEF, Sara Olsvig.

LÆS OGSÅ: Halvt så mange børn kender deres rettigheder

- Grønland afskaffede først i 2016 revselsesretten, og resultatet her kan både hænge sammen med dette, men også med, at der generelt har været mere fokus på børns rettigheder og på, hvad de reelt betyder. For eksempel har der gennem de seneste år været en række markante kampagner, som handler om forældreansvar, både gennem NAKUUSA, forældreforberedelsesprojektet MANU og børnetalsmandsinstitutionen MIO. Det ser ud til, at disse kampagner har haft en positiv effekt.

Flere kender til det politiske system

Spørgsmål fysisk afstraffelse er ikke det eneste punkt, hvor børn har en klar holdning til deres rettigheder, når de bliver spurgt konkret om dem. Og det glæder den ansvarlige naalakkersuisoq.

- Det er bemærkelsesværdigt, at de fleste børn har holdninger til deres rettigheder, f.eks. viser undersøgelsen, at de fleste børn ved de har ret til at blive beskyttet mod vold (85 procent), har ret til fritid (76 procent) og har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem (57 procent). Undersøgelsen giver mange resultater, som giver inspiration til det videre arbejde med at udbrede og sikre børns rettigheder, siger Martha Abelsen (S), der har ansvaret for sociale anliggender.

Også når det gælder deres rolle som aktive samfundsborgere føler børnene sig i dag klædt bedre på. 32 procent af børnene svarer, at de i skolen lærer, hvordan politiske beslutninger bliver taget i Grønland - en stigning fra 21 procent. Her falder andelen, som svarer ”ved ikke” fra 49 procent til 23 procent.

- Bevidstgørelse om rettigheder er et af de gode redskaber, vi har, for at give børn de bedste forudsætninger for at blive aktive samfundsborgere, så det er godt at se denne positive udvikling, mener Sara Olsvig.

Børns rettigheder skal for alvor igen sættes på dagsordenen ved NAKUUSA's børnetopmøde 1. til 4. november, samt når 30-årsdagen for FN's Børnekonvention markeres 20. november.

491 elever fra 6. til 10. klasse på 13 skoler har deltaget i undersøgelsen.