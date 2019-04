Fagchef skaber usikkerhed om skiliftens fremtid

Toke Brødsgaard Onsdag, 03. april 2019 - 10:14

Kommunen giver et årligt driftstilskud til Sisorarfiit på knapt 2,6 millioner kroner. Dertil kommer betaling for arbejde med den lille lift i Nuussuaq og vedligehold af byens kunstgræsbaner, så det samlede beløb lander lige i underkanten af 3 millioner kroner.

Til sammenligning modtager svømmehallen årligt omkring 9 millioner kroner og Katuaq 9,8 millioner kroner.

Ikke kommunens driftsansvar

Nuuk Ugeavis har kontaktet Kommuneqarfik Sermersooq for at få deres udtalelse om, hvorfor kommunen ikke prioriterer at hjælpe Sisorarfiit med nyt materiel.

Avisen har fået svar fra fagchef for Sundhed og Fritid, Frederik Lundblad, der redegør for, at det alene er politikerne, der kan

bevilge ekstra midler. Han understreger ligeledes, at Sisorarfiit er en selvejende erhvervsfond, og at kommunen derfor ikke har direkte driftsansvar for området.

Spændende perspektiver

Omkring kommunens visioner med Sisorarfiit skriver Frederik Lundblad:

– Kommunens vision med Sisorarfiit er at hjælpe til - efter bedste evne - med at kunne have et godt vintertilbud til borgerne i byen. Og Sisorarfiit har jo potentiale til at være et tilbud for bredden fra små til voksne borgere, hvilket jo er en absolut prioritet for byen, at kunne

tilbyde. Ydermere er det jo et område, hvor der også kan tilbydes aktiviteter for eliten (Nuuk mesterskaber og GM). Og en del af pisten er jo FIS godkendt og kunne tilbydes til internationale arrangementer. Men dette vil kræve store investeringer, hvilket der ikke er grundlag for lige nu.

Sisorarfiits ansvar at spare op

I svaret fra kommunen fremgår det, at det er Sisorarfiits egen opgave at spare op til nyt materiel ved at overføre overskud fra år til år. Men i følge driftsleder hos Sisorarfiit, Claus Christoffersen, er der ikke plads i økonomien til, at der kan genereres et overskud stort nok til at sikre en løbende udskiftning af pistemaskinerne.

Ligeledes frygter han, at et overskud i regnskabet vil medføre et

nedsat driftstilskud, hvilket så i sidste ende vil betyde, at der ville skulle spares på nogle områder, og at der alligevel ikke bliver mulighed for løbende at kunne købe nyt materiel.

Uvis fremtid for Sisorarfiit

Omkring kommunens syn på udviklingsmulighederne for Sisorarfiit lyder svaret:

– Det er jo et kompliceret område, som er afhængig af faktorer, som vi og Sisorarfiit ikke altid er i stand til at imødekomme og løse. For eksempel snemængden, der jo er meget svært at regne med, med de klimaændringer, vi gennemgår. Ydermere er der hele aktiviteten

omkring udvidelse af lufthavnen med udvidede sikkerhedszoner, der sætter spørgsmålstegn ved hele områdets fremtid, og derfor skaber usikkerhed om nuværende placering, skriver Frederik Lundblad.

Nye tiltag

Afslutningsvis understreger Frederik Lundblad, at der er et godt dagligt samarbejde mellem Sisorarfiit og kommunen, hvilket bekræftes af Claus Christoffersen, driftsleder hos Sisorarfiit.

Han ønsker dog også at fremhæve de tiltag, som kommunen de seneste par år har iværksat. Der er tale om miniskiliften ved Tinupattak i Nuussuaq og belysning af langrendsløjperne. Til sidstnævnte er man dog jævnfør NUP ikke kommet helt i mål:

– Kommunens fokus er minimal, man lovede os at opsætte løjpebelysning ved klubhuset sidste sæson, men det er kun blevet ved ordet, skriver Gerth Geisler, formand for NUP.