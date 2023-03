Færre deltager til årets Avannaata Qimussersua

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. marts 2023 - 16:46

KNQK har sat de første transporter i gang for at hente de nordligste deltagere til Avannaata Qimussersua.

I alt skal 32 hundeslæder dyste om den prestigefyldte titel at kunne kalde sig for Avannaata Qimussersua (Nordgrønlands bedste hundeslæde, red.).

Der plejer at være 40 pladser til Avannaata Qimussersua.

- Grunden til, at der er færre deltagere i år er, at der er to kvalificeringsområder, der har afstået fra at deltage til hundeslædeløbet. De har ikke mulighed eller ressourcer til at være med, oplyser formanden for KNQK, Mikkel Jeremiassen.

Grunden til, at nogle områder afstår fra at deltage til Avannaata Qimussersua kan være, at slædehundene ikke er vaccineret, hvilket er et krav for deltagelse.

Så mange har kvalificeret sig i år:

Upernavik-området: 3

Uummannaq-fjorden: 4

Saqqaq: 3

Ilulissat: 6

Qeqertarsuaq: 5

Kangaatsiaq: 3

Sisimiut: 8

Transport på plads

Den seneste tid hundelædeforbundet KNQK kæmpet en sej kamp med at få rykket transporten af deltagere til Avannaata Qimussersua fra Uummannaq til Sisimiut.

Nu er de første fartøjer begyndt deres sejlads for at hente de nordligste deltagere, og transporten er nu endelig på plads. Sejlads af deltagere fra Uummannaq-fjorden og deltagere fra Diskobugten er allerede igangsat.

- Afhentning og transport for de deltagere der skal sejles, tager lidt længere tid. Så nu er vi i gang med transporten, så alle kvalificerede kan nå til Sisimiut før start den 1. april, siger Mikkel Jeremiassen.

I år har Sisimiut anmodet om at have flere kvalificerede til Avannaata Qimussersua i kraft af, at byen er vært for dysten. Dette har KNQK godkendt, og givet fem ekstra pladser.

Den forsvarende mester i Avannaata Qimussersua, Anton Street fra Saattut, er igen i år kvalificeret.