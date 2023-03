Usikker is: Avannaata Qimussersua flyttes

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. marts 2023 - 13:59

Avannaata Qimussersua bliver alligevel ikke holdt i Uummannaq. I stedet skal hundeslædekører kvalificere sig til et løb, der skal gennemføres i den sydligste by, hvor der kan være slædehunde. Nemlig Sisimiut.

Sisimiut bliver vært for Avannaata Qimussersua efter bestyrelsen i foreningen for hundeslædeførere, KNQK, har taget en beslutning om at diskvalificere Uummannaq som vært for væddeløbet i år på grund af usikker is.

- Det er naturen, der bestemmer. Og det gør den også i den her beslutning. Det er selvfølgelig ærgerligt. Beslutningen, der blev taget natten til torsdag, er, at Avannaata Qimussersua afholdes i Sisimiut, i de fastlagte datoer, bekræfter KNQK’s formand, Mikkel Jeremiassen.

Isen forsvandt

Mikkel Jeremiassen understreger i den korte meddelelse, at bestyrelsen arbejder på højtryk for at få logistikken til at gå op. Beslutningen er taget efter at have vurderet isforhold, logistikmuligheder og høringssvar fra lokalforeningerne i Ilulissat og Sisimiut, som var sat i spil til at kunne være vært for dysten i år.

Avannaata Qimussersua skal afholdes den 1. april, hvor 40 hundeslæder skal deltage i en 40 kilometers dyst.

Avannaata Qimussersua har 35-års jubilæum i år. Og jubilæet skulle ellers holdes i Uummannaq, som var den første by, der holdt dysten. Men naturen ville det, at det ikke kan lade sig gøre i år. Efter en voldsom storm i Uummannaq er havisen brudt op til åbent hav, og isen er endnu ikke vendt tilbage.