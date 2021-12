Færøsk regeringskrise rammer radar

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 23. december 2021 - 12:11

Landsstyremanden for udenrigsanliggender, Jenis av Rana fra Midterpartiet, håbede på en aftale med den danske regering om en varslingsradar i år. Det bliver ikke tilfældet.



Landsstyremanden og forsvarsminister Trine Bramsen har forhandlet om betingelserne, og nu ligger sagen i lagtingets udenrigsudvalg. Der er sagen imidlertid lagt på køl, fordi regeringssamarbejdet mellem Sambandspartiet, Folkeflokken og Midterpartiet hænger i en tynd tråd.



- Afgørelsen må vente til der findes en afklaring på den politiske situation. Vi ved ikke, om denne koalition fortsætter, så der træffes ikke nogen afgørelse i første omgang, siger Bill Justinussen, som er formand for udenrigsudvalget og medlem af Midterpartiet.

Koalitionen skal finde tonen

Lagmand Bárður á Steig Nielsen fra Sambandspartiet vil vente til efter jul, og måske også efter nytår, til at finde ud af, om koalitionen kan fortsætte.



Landsstyret kom i problemer, da forslaget fra oppositionen om medmødre blev vedtaget i lagtinget med hjælp af stemmer fra de to store koalitionspartier.

Det endte med, at 18 ud af 33 medlemmer i lagtinget stemte for. Tre fra koalitionen stemte for med oppositionen. Det var et direkte brud på aftalen om, at koalitionen skal stå sammen i sager, hvor der ikke er fuld enighed.



Folkeflokken gik langt for at forhindre forslaget. Kort før tredjebehandlingen 20. december nedlagde landsstyremanden for fiskeri, Jacob Vestergaard, og landsstyremand i sociale anliggender, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir, deres ministerposter og indtrådte i lagtinget i et forsøg på at skubbe partifællen Annika Olsen ud.

Uenighed om radaren

Brandur Sandoy, som har siddet i udenrigsudvalget sammen med Annika Olsen, sagde inden tredjebehandlingen til Kringvarp Føroya, at der er uenighed i koalitionen i sagen om radaren.



Jacob Vestergaard har før sået tvivl om nødvendigheden af radaren. I maj i år udtalte han, at færinger ikke har problemer med, at russere er i færøsk havområde eller luftrum.



Jacob Vestergaard og andre i Folkeflokken har også udtrykt ønske om, at Færøerne skal have noget til gengæld, hvis man giver Danmark tilladelse til en militær flyovervågningsradar. Det kunne være en bedre handelsaftale med EU.



Statsminister Mette Frederiksen har afvist dette ønske.



– De to diskussioner – som begge er meget relevante, sikkerhedspolitik på den ene side og handelspolitik på den anden side – har ikke noget med hinanden at gøre, men vi vil gerne fremme begge sager, sagde Mette Frederiksen 13. april.



​Vestergaard i udenrigsudvalget

Bill Justinussen siger til Kringvarp Føroya, at både Jacob Vestergaard og Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttir sandsynligvis indtræder i udenrigsudvalget.

- Hvis koalitionen fortsætter, så skal de have mulighed for at drøfte sagen sammen med resten af udenrigsudvalget, siger Bill Justinussen.