Værdipolitisk regeringskrise på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 15. december 2021 - 08:51

Der skal findes nogle gode løsninger, hvis landsstyrepartierne - Sambandspartiet, Folkeflokken og Midterpartiet - skal fortsætte i regering.



Der faldt en politisk bombe i lagtinget mandag (13. december), da Annika Olsen fra Folkeflokken ved 2. behandlingen stemte ja til oppositionens forslag om medmødre. Forslaget giver homoseksuelle mødre de samme rettigheder til børn som par af hvert sit køn.



På forhånd havde Johan Dahl fra Sambandspartiet meddelt, at han ville stemme for forslaget.



Forslaget ville falde bort på grund af lige stemmetal, selv om Johan Dahl stemte med oppositionen. Imidlertid ændrede Annika Olsen mening, og dermed sikrer hun flertal for forslaget med 17-16.



- Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at finde en løsning i koalitionen. Jeg troede, at det kunne lade sig gøre, men det kunne det ikke. Og så er ikke så meget at gøre. Man kan ikke blive ved med at stemme imod sin egen overbevisning, siger Annika Olsen til Kringvarp Føroya.

Aftale binder

Straks efter afstemningen holdt lagmand Bárður á Steig Nielsen, som tillige er formand for Sambandspartiet, et krisemøde på sit kontor.



Det religiøse parti, Midterpartiet, fik indført i koalitionsaftalen, at man skal ikke stemme for et forslag hos oppositionen, hvis der er uenighed i koalitionen.



Lige fra starten af regeringsperioden i september 2019 har Midterpartiet gjort det klart l, at partiet ikke længere deltager regeringen, hvis aftalen bliver brudt.



Bárður á Steig Nielsen er blevet kritiseret for at binde sine partifæller til en sådan aftale. Den gælder også i etiske sager, hvor der ellers er kutyme for, at man kan stemme efter sin egen overbevisning.



Lagmanden siger til Kringvarp Føroya, at man forsøger at finde en løsning til 3. behandling, som alle i lagtinget vil kunne acceptere.



Både Johan Dahl og Annika Olsen siger til Kringvarp Føroya, at koalitionen har haft deres mulighed for at komme med løsninger, og de vil også stemme med oppositionen ved 3. behandlingen.

Flere sager

Kringvarp Føroya har berettet, at samarbejdet er dårligt i koalitionen i flere sager.



Brandur Sandoy fra Folkeflokken og medlem af udenrigsudvalget, siger, at der ikke er enighed om, hvorvidt man skal sige ja til Danmark angående opstilling af en militær flyvarslingsradar.



Finanslandsstyremand Jørgen Niclasen, der også er Folkeflokkens partiformand, har fremlagt en trafikpakke i lagtinget, som der er stor uenighed om i både hans eget parti og i Sambandspartiet



- De næste dage vil vise, om vi har en regering, siger Jørgen Niclasen til Kringvarp Føroya.