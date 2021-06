Færøerne: RAL's monopol bør brydes

Thomas Munk Veirum Mandag, 14. juni 2021 - 11:46

På Færøerne er lokale rederier utilfredse med, at Royal Artic Line (RAL) i sin samsejling med islandske Eimskib kan sejle til Færøerne, men de færøske rederier må ikke sejle til Grønland på grund af RAL's eneret på sejladsen.

Derfor har det færøske landsstyremedlem for handel, Helgi Abrahamsen, rettet henvendelse til Naalakkersuisut for at finde en løsning.

- Vi har intet imod konkurrence. Det er positivt, og vi kan meget godt lide, at de grønlandske skibe sejler hertil.

- Men vi mener, at så må færøske skibe have samme muligheder for at sejle til Grønland, siger Helgi Abrahamsen til Sermitsiaq.AG.

Forventer møde i nærmeste fremtid

Han fortæller, at færøske rederier kan se muligheder i at sejle via Island til Grønland og måske videre til USA.

Helgi Abrahamsen mener, at det kan være til fordel for begge lande, og han understreger, at udmeldingen ikke skal forstås, som at de grønlandske skibe ikke er velkomne på Færøerne.

- Konkurrence kan være med til at sænke priserne på eksempelvis byggematerialer og forbedre mulighederne for eksport af fersk fisk, siger han.

Han har haft en dialog med Naalakkersuisut om emnet før valget til Inatsisartut, og han forventer at holde et videomøde med repræsentanter fra det nye Naalakkersuisut om sagen i den nærmeste fremtid.

Enekoncession på søtransport

Royal Arctic Line er ejet af Selvstyret og har såkaldt enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder.

Med koncessionen følger en række forpligtelser om anløbsfrekvens, kapacitet og forsyningssikkerhed for alle byer på både Vest- og Østkyst, oplyser rederiet på sin hjemmeside.