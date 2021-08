Fabrik holdt lukket trods udbedring af strømforsyning

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. august 2021 - 11:54

Fabrikken i Kuummiut lukkede ned i begyndelsen af juli og åbnede først igen den 3. august til stor frustration for fiskerne i Tasiilaq og de omkringliggende bygder.

Åbningen skete samme dag, som Sermitsiaq.AG, spurgte Arctic Prime Fisheries om den lukkede fabrik og problemerne med strømforsyningen.

Fisker- og Fangerforeningen i Tasiilaq havde ved flere møder diskuteret problemet, og de lokale politikere kom på banen for at finde en løsning for fiskerne, som ikke har andre indtjeningsmuligheder end indhandling på fabrikken. Ved møderne blev der spekuleret i, hvorfor fabrikken fortsat var lukket.



Her blev emner som fiskeripolitik og kvotetildeling nævnt. Der var spekulationer, om de islandske ejere måske dybest set ikke er interesseret i den lille fabrik i Kuummiut, men bliver nødt til at holde den åben, fordi de har fået kvoter til at fiske på østkysten og indhandle der.

Nogle år tilbage havde virksomheden overvejelser om at lukke fabrikken, fordi den ikke gav det ønskede overskud. Departement for Fangst og Fiskeri oplyser til Sermitsiaq.AG, at man tilbage i 2017 har tildelt Arctic Prime Fisheries en hellefiskekvote, for at virksomheden fortsat kunne drive indhandlingsanlægget rentabelt.

Ingen svar fra Arctic Prime Fisheries

Hvorfor det skulle vare så længe, før fabrikken åbnede igen har Sermitsiaq.AG forsøgt at få svar på fra fabrikkens ejer Arctic Prime Fisheries, men uden held.

I et paragraf 37 svar til politiker Mala Høy Kúko (S) skriver Naalakkersuisut, at Nukkisiorfiit har oplyst, at de den d. 24. juni 2021 er blevet gjort opmærksom på, at APF’s fiskefabrik i Kuummiut var uden elforsyning.

- Nukissiorfiit sender herefter en medarbejder til stedet, og via fejlsøgning bliver det konkluderet, at fejlen ligger i APF’s stikledning, som er fabrikkens egen ejendom. Nukissiorfiits forsyning, frem til tilkoblingspunktet for APF’s stikledning, har under hele forløbet været intakt.

- På trods af, at stikledningen er APF’s ejendom, udbedrer Nukissiorfiit fejlen, og formår d. 5. juli 2021 at reetablere fabrikkens elforsyning. Fabrikken har dermed pr. 5. juli 2021 fået samme effekt til rådighed, som fabrikken havde før nedbruddet, lyder det i svaret.

Planer om udvidelse af strømforsyningen

Det tidligere Naalakkersuisut besluttede i december 2020, at pålægge Nukissiorfiit at udvide strømkapaciteten til APF’s fiskefabrik i Kuummiut med henblik på, at øge indfrysningskapaciteten på fabrikken. I den forbindelse blev der bevilget en million kroner, så der kan anlægges en ny stikledning til APF’s fiskefabrik.

Den 3. august, da fabrikken åbnede igen, oplyste Arctic Prime Fisheries til Sermitsiaq.AG, at Nukissiorfiit havde oplyst at strømforsyningen var midlertidig genetableret og at det nye elkabel vil være på plads til foråret.

Men ifølge Nukissiorfiit, blev Arctic Prime Fisheries altså oplyst om, at stikledningen var reetableret den 5. juli.

Nukissiorfiit oplyser i svaret også, at de fortsat er i gang med indkøb af alle nødvendige dele til etablering af en ny stikledning til fiskefabrikken. De sidste dele har planlagt ankomst til Kuummiut i løbet af sensommeren 2021.

- Når denne nye stikledning er oprettet, vil ejerskabet af stikledningen overdrages til APF. Etableringen af den ny stikledning til fabrikken foregår upåvirket af situationen med den eksisterende stikledning.