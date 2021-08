Formand for fiskere: Nu er det nok!

Pernille Thorup/Merete Lindstrøm Tirsdag, 03. august 2021 - 11:50

Når Østgrønlands eneste fiskefabrik lukker, så har det alvorlige konsekvenser for fiskerne i området. Ved flere møder lokalt har formanden for fisker- og fangerforeningen i Tasiilaq distrikt, Frede Kilime, råbt politikere og Arctic Prime Fisheries op i et forsøg på at finde en holdbar løsning for de mange fiskere, som ikke har andre indtjeningsmuligheder end indhandlingsstedet i Kuummiut.

Efter snart fire uger med en lukket fabrik, er der endelig kommet godt nyt til fiskerne.

Tirsdag har Sermitsiaq.AG kontaktet Arctic Prime Fisheries for at høre, hvornår fabriken kan åbne igen. I første omgang havde direktøren ingen kommentarer til sagen, men få timer senere oplyser virksomheden, at fabriken åbner pr dags dato.

- Arctic Prime Fisheries ApS oplyser, at selskabet i dag 3. august, genåbner for indhandling og forarbejdning af fisk - på fabrikken i Kuummiut (...) Fiskerne kan igen lande deres fangst til fabrikken i Kuummiut og arbejderne kan genoptage arbejdet, oplyser virksomheden til Sermitsiaq.AG.

Konsekvenserne viser sig

Og det er på høje tid ifølge formand Frede Kilime.

I den forgangne uge blev der nemlig lukket for strømmen hos det første af Frede Kilimes medlemmer, og han har frygtet at flere skulle følge efter.

Når der lukkes for el, er der nok heller ikke penge til mad, påpeger formanden, Og så kan følgerne blive, at der bliver så dårlige forhold for familiernes børn, at det ender med en plejeanbringelse - og det er vel ikke det man ønsker bliver der spurgt retorisk, under mødet.

Føler sig ikke hørt

Muligheden for indhandling og dermed omsætningens størrelse, har stor betydning for en familieforsørgers evne til at kunne klare sig økonomisk resten af året, hvor det på grund af vind og vejr ikke er muligt at komme ud at fiske/fange i noget større omfang.

Frede Kilime er normalt en fredelig mand, men situationen for hans medlemmer på østkysten er den forgangne tid blevet forværret fra dag til dag. Derfor har formanden også været ude og tale med store bogstaver i denne sag.

Men oplevelsen lokalt er, at udfordringerne ikke er blevet taget alvorligt. Der er intet sket for at afhjælpe fiskernes situation økonomisk og følelsen har været at man er blevet holdt hen, mens en løsning på sagen er blivet udskudt og udsat - igen og igen.