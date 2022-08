Får skærpet dom for vold med døden til følge mod sin far

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. august 2022 - 16:44

Forbrydelsen skete 1. januar i år i bygden Sermiliaaq i Østgrønland. Her døde en 42-årig mand, efter at han var blevet udsat for grov vold af sin 19-årige søn.

Den 19-årige unge mand er tidligere i år blevet dømt i kredsretten, som havde takseret forbrydelsen til to år og otte måneders anstaltsanbringelse.

LÆS OGSÅ: Ung mand dømt for vold med døden til følge på sin far

I sidste uge blev manden dømt i landsretten, hvor dommen blev skærpet, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Grønlands Landsret har således idømt den 19-årige tre år og tre måneder i anstalt. Det var anklagemyndigheden, som havde anket dommen med henblik på en længere foranstaltning:

Startede som selvforsvar

- Kredsretten lagde i deres afgørelse vægt på den tiltaltes unge alder, og at han havde forsvaret sig selv over for afdøde.

- Volden startede rigtig nok som selvforsvar fra den 19-åriges side, men han fortsatte volden langt ud over, hvad der var nødvendigt med både spark og tramp mod krop og hoved. Vold som dette betragtes som særlig farlig vold, og derfor mente vi, at der var grundlag for en længere foranstaltning, udtaler anklagerfuldmægtig Marutha Thayapharan.

Den unge mand blev desuden dømt til at betale erstatning til den afdødes kone og børn under 18 år samt godtgørelse til de efterladte.

Tilfreds anklager

Anklagerfuldmægtig Marutha Thayapharan er tilfreds med, at skærpelsen af dommen:

- Jeg er glad for, at der nu er sat endeligt punktum i sagen – særligt for den berørte familie, som har mistet en far eller mand.

- Jeg er samtidig tilfreds med, at Grønlands Landsret var enig med anklagemyndigheden i, at denne sag var så alvorlig, at foranstaltningen skulle skærpes i forhold til kredsrettens resultat, siger Marutha Thayapharan.