Ung mand dømt for vold med døden til følge på sin far

redaktion Onsdag, 18. maj 2022 - 09:25

1. januar i år døde en 42-årig mand, efter at han var blevet udsat for grov vold af sin 19-årige søn.

Sønnen blev i første omgang anholdt og sigtet for drab, men på baggrund af efterforskningen valgte anklagemyndigheden efterfølgende at rejse tiltale for vold med døden til følge, fremgår det i en pressemeddelelse fra Grønlands Politi.

Efterforskning

Anklagerfuldmægtig Marutha Thayapharan fortæller, at der er tale om en meget tragisk sag, der startede som et skænderi i familien.

- Der er dog ikke noget i efterforskningen der peger på, at den 19-årige mand havde til hensigt at slå sin far ihjel. Volden var dog direkte årsag til at den 42-årige mand afgik ved døden, og derfor rejste vi tiltale for vold med døden til følge, siger Marutha Thayapharan.

Efter to dages hovedforhandling i Sermersooq Kredsret i Tasiilaq faldt der dom i sagen mandag, hvor den 19-årige mand blev fundet skyldig i vold med døden til følge. Han er desuden fundet skyldig i endnu et voldsforhold og to forhold om tyveri.

Anklager ønsker skærpet straf

Den 19-årige mand blev idømt to år og otte måneders anstaltanbringelse. Dommen er anket af anklagemyndigheden til Grønlands Landsret med påstand om skærpelse.

- Jeg er tilfreds med, at kredsretten har fundet den 19-årige mand skyldig i vold med døden til følge. Dommen var dog lavere end anklagemyndighedens påstand, og vi mener, at der er grundlag for en længere foranstaltning. Derfor har vi valgt at anke sagen til Grønlands Landsret, fortæller Marutha Thayapharan.

Retspraksis viser at vold med døden til følge takseres til tre år og seks måneder, men grundet de andre forhold om vold og tyveri var anklagemyndighedens påstand på tre år og ni måneder.

Det forventes, at sagen bliver behandlet i Grønlands Landsret inden for de næste par måneder. Den 19- årige mand er fortsat tilbageholdt, oplyses det.