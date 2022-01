Etablering af ny organisation ærgrer KNAPK-formand

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 25. januar 2022 - 15:22

Tidligere i dag, tirsdag, blev det offentliggjort, at de kystnære rejsefiskere har dannet en ny organisation og dermed forlader KNAPK.

Fisker- og fangerorganisationen KNAPK blev ikke oplyst om det før, formanden kunne læse det i medierne.

- Derfor kom det som en overraskelse i første omgang, da vi hørte, at der er blevet dannet en ny organisation. Men vi kan ikke andet end at respektere deres valg. Det er selvfølgeligt ærgerligt, da ingen er kommet til os for at fortælle, hvad KNAPK's svagheder er, siger formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen, til Sermitsiaq.AG.

Vil miste indtægter

Han nævner især, at det er får økonomiske konskevenser, der er til at se, når de kystnære rejefiskere forlader organisationen.

- At miste kystnære rejefiskere som medlemmer vil uden tvivl betyde, at KNAPK mister indtægter. Men vi vil selvfølgelig blive ved med at arbejde for dem, der gerne vil være en del af vores organisation, fremhæver Nikkulaat Jeremiassen. Han oplyser, at fire medlemmer allerede nu har meldt sig ud af KNAPK og skiftet til Kystnære Rejefiskeres Organisation.

Nikkulaat Jeremiassen oplyser, at KNAPK får 1,5 procent fra fiskernes fangstværdi ved indhandling. Indbetalingerne bliver akkumuleret og overføres til KNAPK enten månedligt eller kvartalvist.

Brancheråd giver indflydelse og ansvar

Tidligere formand for KNAPK, Henrik Sandgreen, der er den ledende figur for den nye organisation, har i forbindelse med etableringen af den nye organisation sagt blandt andet, at KNAPK var blevet for stor.

- Det er den tidligere formands (Henrik Sandgreen, red.) ansvar at sige det sådan. KNAPK har markant indflydelse, selvfølgelig, da vi har medlemmer langs kysten. Arbejdsmetoden har fungeret godt i KNAPK, hvor der er etableret forskellige brancheråd, som har givet indflydelse og ansvar til medlemmerne. Jeg kan kun sige, at arbejdet har fungeret godt i organisationen, siger KNAPK-formanden.

Afviser at brancheråd skal nedlægges

Han forstår ikke Henrik Fleischers udsagn om, at der er diskussioner om at nedlægge KNAPK's brancheråd.

- Det er slet ikke tilfældet. Jeg har altid ment, at oprettelsen har brancheråd har været givende for KNAPK, derfor er det ikke korrekt, at der er snak om at nedlægge brancheråd. Alle i kysten inddrages gennem brancherådet, og jeg kan sige, at det ikke vil blive nedlagt, lyder det fra Nikkulaat Jeremiassen.