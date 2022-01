KNAPK smuldrer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. januar 2022 - 09:36

Efterårets formandsskifte I KNAPK sender nu ringe ud i foreningens medlemsskare. De kystnære rejsefiskere er nemlig blevet enige om at tage deres gode tøj og forlade KNAPK. I samme ombæring har de bedt den tidligere formand Henrik Sandgreen om at lede den nye forening.

- Det er rejefiskerne selv, der har diskuteret denne mulighed i nogen tid, og som efterfølgende har spurgt, om jeg vil være med. Begrundelsen for at jeg skal være formand er min erfaring som formand i KNAPK og i foreningsarbejdet, siger Henrik Sandgreen til Sermitsiaq.AG.

Det er ifølge Henrik Sandgreen alle de kystnære rejefiskere, der følger med over i den nye forening. Foreningen skriver i en pressemeddelelse, at fiskere af andre arter også er velkomne i den nye forening.

Er du ude på at snuppe alle medlemmerne i KNAPK?

- Nej det er jeg ikke. Jeg har fået flere henvendelser fra fartøjsejere fra Nordgrønland tidligere, men jeg har indtil nu sagt, at jeg ikke vil være den første, der bryder med min elskede gamle organisation (KNAPK, red.) som jeg har været med til at bygge op.

Konflikten har ulmet i længere tid

Der har længe været konflikter blandt medlemmerne i KNAPK påpeger Sandgreen, som også påpegede sin bekymring over manglende lydhørhed for medlemmerne da den nye ledelse overtog efter ham i begyndelsen af oktober sidste år.

- Der sker så meget i Nordgrønland, hvor der igennem længere tid har været splittelse mellem større fartøjer og jollefiskerne. Der er ingen i KNAPK, der beroliger dem og forsøger at skabe forsoning, siger Henrik Sandgreen.

En anden grund til skepsis hos rejefiskerne er, at den opbygning, som man har lavet i KNAPK med forskellige brancheråd efter interesser som for eksempel rejefiskeri, krabbefiskere og hellefiskefiskere er i fare.

- Nu diskuteres det, at de råd skal nedlægges, og det skal fungere som i gamle dage. KNAPK er blevet så stor, at medlemmerne har for forskellige interesser. Så det her er måske en hjælp til KNAPK, siger Sandgreen.

Stiftende generalforsamling næste måned

Målet med den nye forening er at varetage de kystnære rejefiskeres interesser og sørge for at erhvervet forbliver

- Mit vigtigste mål er at vi bibeholder erhvervet indenfor fiskeriet mere ansvarligt og fiskeriet skal være økonomisk bæredygtigt og samtidigt skal både ejere og mandskab være glade for arbejdet.

Den nye forening - Kystnære Rejefiskeres Organisation regner med at holde den stiftende generalforsamling i begyndelsen eller midten af februar.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra KNAPK´s formand Nikkulaat Jeremiassen.