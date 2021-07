Erik: Hvor mange år vil staten yde bloktilskud?

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. juni 2021 - 07:46

Danmark er via en FN resolution forpligtet til fortsat at yde økonomisk støtte til Grønland, selvom Grønland bliver selvstændigt.

Sådan har rationalet lydt fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), ved blandt andet et foredrag tidligere i juni:

- Når vi kigger på FN's resulotion 1514 står der, at tidligere kolonier ikke må forsinkes i deres selvstændighed på grund af mangel på uddannelse, mangel på finansiering eller mangel på politisk 'parathed'.

- Så når vi kigger på teksten i Selvstyreloven, siger den ikke, at vi skal gøre noget økonomisk, før vi erklærer vores uafhængighed, sagde Pele Broberg under foredraget, der blev holdt i regi af Arctic Circle.

Mulighed for free association

Pele Broberg understregede ved foredraget også, at der er den mulighed, at Grønland får højhedsretten over sit eget land, og derefter frivilligt kan indgå en aftale om free-association med et andet land:

- Free association kan ligne det, vi har i dag, ret meget. Bortset fra at vi vil eje vores eget land. I øjeblikket ejer vi det ikke. Danmark har højhedsretten over Grønland, sagde Pele Broberg.

Bloktilskud Bloktilskuddet fra staten udgør ifølge finansloven cirka 3,9 milliarder kroner i 2021. Landskassen samlede indtægter forventes at være cirka 7,1 milliarder kroner i 2021 inklusiv bloktilskuddet. Derudover betaler den danske stat også for driften af en række endnu ikke hjemtagne områder som eksempelvis politi og retsvæsen.

Han tilføjede, at det økonomiske spørgsmål ifølge ham kun er relevant, hvis Grønland vil afskære kontakten med andre lande:

- Det kræver ikke en masse mineprojekter for, at vi kan blive uafhængige. Det er kun relevant, hvis man tror, vi vil skære båndene over til Danmark, USA eller andre lande. Vi er ikke interesseret i at skære båndene over, så det økonomiske aspekt er ikke så vigtigt, hvis du kigger på det fra vores politiske synspunkt, lød det fra Pele Broberg.

Erik: Har man allerede lavet en aftale?

Efter udmeldingerne fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender har Siumut-formand Erik Jensen via Inatsisartut stillet en række spørgsmål.

Erik Jensen vil blandt andet vide, om Grønland og Danmark allerede har indgået en aftale om et bloktilskud efter selvstændighed, og hvor i så fald hvor stort det årlige bloktilskud vil være.

Erik Jensen spørger også om, hvor mange år staten vil yde bloktilskuddet.

I sin begrundelse for spørgsmålet skriver Erik Jensen blandt andet:

- Vi finder det derfor interessant, at naalakkersuisoq for udenrigsanliggender har ytret sig flere gange om, at staten har pligt til at yde bloktilskud til Grønland, også efter landets selvstændiggørelse.

Lars Løkke: Ikke krav om fortsat støtte

Spørgsmålet, om hvorvidt Danmark vil fortsætte med at betale bloktilskud efter selvstændighed, var også oppe at vende, efter at forfatningsarbejdet blev sat i gang tilbage i 2017.

Her var der en debat i danske Folketing, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen var nået frem til den modsatte konklusion af Pele Broberg, hvilket avisen AG skrev om:

- Der er efter folkeretten ikke noget krav om, at Danmarks økonomiske støtte helt eller delvist skal bevares efter at Grønland har opnået selvstændighed. Jeg kan nævne, at den daværende regering tilbage i år 2000 i forbindelse med forhandlingerne med Færøerne om selvstændighed, tilbød en økonomisk overgangsordning hvor statens tilskud blev afviklet efter fire år, lød det dengang fra statsminister Lars Løkke Rasmussen ifølge AG.