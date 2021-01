Erik Jensen: Vigtige forhandlinger på vej

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. januar 2021 - 08:12

Erik Jensen vil i næste uge tage flyveren fra Sisimiut til Nuuk og indlede drøftelser med koalitionen, så den politik, som han blev valgt som formand på i landets største parti, også udmøntes i de kommende politiske udspil.

- Der er forskellige ting, der skal finpudses og ændres. Om det skal udmøntes i en ny koalitionsaftale bliver spændende at se, siger en forsigtig Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Hånden på hjertet

Han indrømmer – med hånden på hjertet – at det er underligt at sidde på sidelinjen, mens Kim Kielsen fortsat – trods lussingen på Siumuts landsmøde – kan sidde og udstikke retningen sammen med resten af Naalakkersuisut.

- Kim har dog åbent fortalt, at han respekterer udfaldet af formandsvalget, og at han vil bakke mig op. Men når jeg er forsigtig med at udtale mig kategorisk om, hvad der vil ske, så skyldes det hensynet til den demokratiske proces, hvor man skal forholde sig til, hvad et flertal i Inatsisartut kan støtte op om, fortæller Erik Jensen og understreger:

- Jeg er jo kun formand for ét parti, der ikke har flertallet i Inatsisartut.

Ridser i lakken

Den helt specielle situation med Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut og Erik Jensen, der skal tegne partiet Siumut, har allerede givet visse ridser i lakken, og flere vil øjensynligt følge, hvis ikke Kim Kielsen ender med at blive erstattet af Erik Jensen.

Da Naalakkersuisut i december foreslog at samle de forskellige talsmands-organisationer under en administrativ hat blev planen undsagt af Erik Jensen.

- Ja, i denne her situation har vi nogen udfordringer. På fiskeri- og kvoteområdet ser jeg andre problemer i den måde tingene håndteres i dag, afslører Erik Jensen, der mener, at der skal ske noget, men at befolkningen bør afvente de drøftelser, som han skal have i Nuuk om en uges tid.

En anden og meget central mærkesag er arbejdet med at udjævne uligheden i samfundet, så det igen bliver attraktivt at bosætte sig i Nord- eller Sydgrønland. Et emne som flere borgmestre uden for hovedstadskommunen støtter op om.

