Erik Jensen: Her er min nytårstale

Kim Kielsen holder i aften nytårstale til alle i Grønland. En helt særlig nytårstale, da det bliver hans sidste, som konsekvens af formandsopgøret i Siumut, som han tabte til Erik Jensen fra Sisimiut.

Erik Jensen vil gerne afsløre over for Sermitsiaq.AG, hvad han ville koncentrere sin tale om, hvis det var ham, der skulle sidde foran KNR´s optagerudstyr.

- Vi kommer jo ikke uden om, at coronaen har fyldt rigtig, rigtig meget og ændret vores hverdag. Det ville være mit toptema, og der er grund til at sende en rigtig stor ros til landslæge Henrik L. Hansen for hans utrættelige arbejde, siger Erik Jensen og føjer til:

- Ja, rosen skal også tilfalde embedsmændene og de forskellige myndigheder såsom politiet, der har udført et godt arbejde for at skabe tryghed i Grønland i en svær tid, fastslår Erik Jensen.

Uligheden skal mindskes

Efter dette toptema vil Erik Jensen sætte fokus på det emne, der sikrede ham formandsposten i Siumut.

- Jeg vil i min tale sætte fokus på, at udviklingen i Grønland skal spredes til hele landet og på mange områder. Vi skal have gjort op med uligheden, så det bliver attraktivt at bosætte sig i nord og syd, så der kan skabes nye arbejdspladser og indtægtsmuligheder, siger Siumuts formand, der således støtter flere borgmestres udtalelser over de seneste dage i interviews med Sermitsiaq.AG.

Helt konkret peger Erik Jensen på, at den to år gamle plan om en ligeværdig udvikling, som Hermann Berthelsen, Ole Dorph og Jørgen Wæver Johansen stod bag, skal hives frem og danne grundlag for det videre arbejde.

- Jeg vil mene, at vi skal i gang med at lave en version 2.0 af den plan, der skal udjævne uligheden i samfundet. Her vil jeg glæde mig til at indgå i en dialog med landets borgmestre. Ja, planen skal finpudses, da nogle forudsætninger måske er ændret, siger Erik Jensen.

Fiskeriet

Som det tredje emne vil Erik Jensen fokusere på fiskeriet, som er landets største og vigtigste indtjeningskilde.

- Vi skal simpelt hen have spredt ejerskabet til fiskeriet på flere hænder, så det ikke kun er de få, der tjener de store penge, understreger Erik Jensen, der ser frem til Fiskerikommissionens anbefalinger.

Erik Jensen vil allerede på nuværende tidspunkt signalere, at der er visse elementer i det som Fiskerikommissionen har sagt, som er politisk uspiseligt i hans optik.

- Jeg hører, at kommissionen mener, at det kystnære fiskeri ikke er bæredygtigt. Det er jeg ikke enig i. Vi vil få en række anbefalinger. Derefter vil der gå en politisk proces i gang, hvor jeg vil sikre, at de mange fiskere rundt om i de små samfund bliver inddraget, så det ikke er alene er de store organisationer, der bliver hørt. Der vil nok ikke være nogen tvivl om, at det næppe vil være alle anbefalinger fra kommissionen, som vil blive udmøntet politisk, pointerer Erik Jensen til slut.