Erik Jensen: Jeg har stor opbakning

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. november 2019 - 13:10

Erik Jensen er en lettet mand.

Det lægger han ikke skjul på, da Sermitsiaq.AG fanger ham uden for Inatsisartut-salen fredag eftermiddag.

Beslutningen om at stoppe og bryde båndet til fællesskabet i Naalakkersuisut har været svær og overvejelserne har stået på i flere måneder.

Timingen

Timingen har måske aldrig været bedre set i lyset af borgernes store utilfredshed med afgiftsforhøjelserne på en række varer. Her måtte koalitionen og støttepartiet Demokraterne stå for skud.

- Jeg er blevet opfordret af rigtig mange fra partiet om at stille op som formand. De må hver især selv afgøre, hvornår de vil meddele deres beslutning. Her er min mund lukket med syv segl, fastslår Erik Jensen, da Sermitsiaq.AG på den ene og anden måde forsøger at udfritte ham om, hvilke profiler i Siumut, der står bag ham.

Vil du arbejdet på at få beslutningen om afgiftsforhøjelser omgjort?

- Det er for tidligt at svare på. Jeg vil i den kommende tid gå i gang med at formulere min politiske dagsorden, som jeg vil præsentere på Siumuts landsmøde i juli i Ilulissaat, oplyser Erik Jensen.

Vil ikke flygte fra sit ansvar

Han understreger, at han ikke vil flygte fra det politiske ansvar, som han har været en del af i Naalakkersuisut.

- Jeg har været loyal, men har også været nødsaget til at sluge nogle kameler gennem tiden som naalakkersuisoq, oplyser han. Processen og taktikken, som Kim Kielsen har stået for, har imidlertid ikke bekommet ham vel. Tværtimod.

Holdspiller

Han understreger, at han som en fodboldspiller er en holdspiller. Han ønsker at samle folk til politiske beslutninger, fremfor at konfrontere og tryne et mindretal med mindste margin.

- Mit fokus er at være resultatorienteret via gode samarbejder. At få flere til at løfte i flok. Nu vil jeg arbejde for at få partiet samlet igen, siger han. I sommers udbrød der uro på partigangen og senest har Karl-Kristian Kruse, næstformand i Siumut, oplyst, at han overvejer sit mandat i partiet.

Nu vender han snart hjem til Sisimiut, hvor han genindtræder i sit job i boligselskabet Ini. Desuden vil han afslutte sin orlovsperiode fra Qeqqata Kommunia og genindtræde i kommunalbestyrelsen. Det vil således være fra Grønlands næststørste by, at han vil støbe kuglerne til en Siumut-politik, der skal bringe ham til tops i grønlandsk politik.

Parat til opgør

Kim Kielsen har igennem den seneste tid vævet en del, om han genopstiller som formand til Siumuts landsmød. En ting er imidlertid sikkert. Erik Jensen er parat til at tage et formandsopgør.