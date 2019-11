Erik Jensen stopper - vil være S-formand

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. november 2019 - 11:10

Siumuts Erik Jensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han har sidste arbejdsdag i dag fredag i Naalakkersuisut.

Han vil fortsætte det politiske arbejde i Inatsisartut-salen og vil genindtræde i kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

Begrundelsen for at stoppe skyldes for store uenigheder med de beslutninger og den måde, som Naalakkersuisut driver sin politik, oplyser Erik Jensen.

- I den kommende tid vil jeg forberede mig frem til det kommende landsmøde i Siumut næste sommer. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg vil stille op til formandsposten i partiet, oplyser Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Han har igennem længere tid ærgret sig over den ledelsesstil, som Naalakkersuisut har stået for.

- Jeg mener, at der er behov for at man er mere inddragende og sikrer et bredere samarbejde i grønlandsk politik. Det har været min agenda, og det vil jeg være garant for, siger Erik Jensen.

Han har næsten været i samtlige departementer for at dække orlovsramte kolleger af.

Glad for tilliden

- Jeg har været glad for den tillid Kim Kielsen har vist mig, men samlet set ønsker jeg ikke at være en del af den politik, som Naalakkersuisut har stået for, understreger Erik Jensen, der er valgt i Sisimiut.

Erik Jensen understreger, at han har haft stor glæde af sit arbejde med de forskellige departementer, som han har stået i spidsen for.

Han oplyser, at han netop er i gang med at skrive en pressemeddelelse om sin beslutning, og som vil blive udsendt senere i dag.

Erik Jensens utilfredshed med Kim Kielsens ledelsesstil blev offentligt kendt så sent som i sommers, hvor han var en del af en gruppe på syv fra Siumut, der åbent tilkendegav deres utilfredshed med partiformanden og formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Striden blev bilagt, men har ulmet lige siden, og springer nu ud i lys lue igen.