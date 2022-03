Erik Jensen: Post-it's om licenser betyder ikke magtmisbrug

Merete Lindstrøm Onsdag, 30. marts 2022 - 11:53

En udtalelse ved fiskeriseminaret i Ilulissat tidligere på måneden har udløst debat om, hvordan det har været muligt at få fiskerilicenser ved at ringe direkte til politikere og omgå den officielle ansøgningsproces.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisoq: Forgængere tog imod bestillinger på fiskerilicenser

Det var Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq B. Egede, der fik sagt, at hvis man ønskede en licens til fiskeri, kunne man tidligere ringe direkte til naalakkersuisoq, der så ville tage sig af sagen.

Det fik flere andre politikere op i det røde felt, fordi de mener, at det mistænkeliggør alle tidligere naalakkersuisut med ansvar for fiskeri for korruption og magtmisbrug. Koalitionspartner fra Naleraq, Jens Napaattooq, roser dog naalakkersuisoq for at tage en svær debat op.

Almindelig kendt procedure

Jess Svane (S) har derimod bedt om en undskyldning fra Aqqaluaq B. Egede til alle hans forgængere. Jens-Frederik Nielsen (D) har sagt, at det skal efterforskes, hvis det er tilfældet, så man kan få klarlagt omfang og få sat navn på dem, der har været involveret, så det kan få konsekvenser, da han ikke mener, man bare kan slynge den slags beskyldninger ud og mistænkeliggøre samtlige tidligere naalakkersuisut.

Både nuværende ansatte og tidligere ansatte i Departement for fangst og fiskeri udtaler åbent, at det er sådan tingene er foregået. Der er dog ingen, der til citat vil sige at Naalakkersuisoq har påvirket beslutningerne om, hvem der skulle have hvad undervejs.

LÆS OGSÅ: Fiskeridepartement: Vi overtog straks sagsbehandlingen

En af de tidligere naalakkersuisut for fiskeri og fangst og nuværende formand for Siumut, Erik Jensen, erkender at han har modtaget henvendelser fra frustrerede fiskere, som ikke har fået svar på deres ansøgning.

- I den tid jeg sad, har jeg fulgt alle regler til punkt og prikke. Jeg har aldrig brugt min magt til at uddele licenser til venner og bekendte, understreger han.

Gule sedler for at sætte gang i sagsbehandling

Men selvom Erik Jensen ikke selv har tildelt licenser til venner og bekendte, så har han i sin tid som naalakkersuisoq forsøgt at hjælpe fiskere, som har kontaktet ham, fordi han gerne vil have tingene gennemført hurtigst muligt efter de gældende retningslinjer.

- Jeg har skrevet folks navn og personnummer på en gul seddel og givet embedsfolkene og bedt dem behandle sagen hurtigst muligt. Derefter har administrationen behandlet sagerne på effektiv måde, fortæller Erik Jensen.

Jens Napaatooq har også hørt Erik Jensen fortælle om den procedure.

- Erik Jensen blev ringet op af en, der havde søgt om licens og aldrig fået svar. Han tog fat i embedsværket og manden fik herefter sin licens indenfor få timer, fortæller han.

Er ikke sikker på det er et problem

Erik Jensen kan ikke selv se problemet.

- Vi politikere skal jo være til gavn for borgere, så hvorfor skulle jeg ikke hjælpe. Jeg afleverede jo bare navne til departementschefen, som så fik ekspederet sagerne efter gældende lovgivning.

- Men kan du ikke se problemet i, at dem der ringer til dig kommer foran i køen før dem som følger den normale procedure og udfylder ansøgning på nettet?

- Jeg er ikke ude på at nedprioritere dem, der gør det efter bogen frem for at kontakte en politiker, men jeg er glad for at kunne hjælpe med at sagsbehandlingen skubbes i gang. Som Nalakkersuisoq er man jo også ansvarlig for at sikre, at alle henvendelser behandles jvf. Forvaltningsloven, siger han.

- Hvad mener du og Siumut om fiskerikommissionens anbefaling om, at der bør være armslængdeprincip i forhold til tildeling af kvoter og licenser, så politikerne ikke involveres i enkeltsager?

- Jeg synes, det er værd at diskutere, om det er et problem, som det foregår, men vi har ikke drøftet det punkt i vores parti endnu, slutter Erik Jensen.