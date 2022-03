Naalakkersuisoq: Forgængere tog imod bestillinger på fiskerilicenser

Thomas Munk Veirum Fredag, 18. marts 2022 - 07:44

Hvis man ønskede en licens til fiskeri, kunne man tidligere ringe direkte til naalakkersuisoq, der så ville tage sig af sagen.

Sådan lyder det i et svar fra naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq B. Egede (IA):

- Det har tidligere været kutyme at fiskere henvendte sig direkte til Naalakkersuisoq for at få tildelt licens. Naalakkersuisoq har videreformidlet disse henvendelser til administrationen til vejledning og sagsbehandling.

Vil ikke nævne navne

- Såfremt det modtagne ansøgninger opfylder betingelserne for tildeling af licens bliver ansøgerne tildelt given licens. Jeg vil ikke nævne nogle navne, men understrege at det tidligere har været kutyme, skriver han. Det fremgår ikke af svaret, om fremgangsmåden var problematisk.

Det er Siumut-politiker Jess Svane, der stillet spørgsmål til naalakkersuisoq om sagen. Han har spurgt om Naalakkersuisut kan dokumentere påstanden:

- Hvem og hvornår, tidligere Naalakkersuisut for Fiskeri kunne udlevere fiskerilicenser blot ved telefonisk henvendelse, spørger Jess Svane.

I sin begrundelse for spørgsmålet skriver Jess Svane:

- Under et seminar hvor alle kan se og høre i Nordgrønland vedrørende fiskeriloven, udtalte Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, at hans forgængere, som har været Naalakkersuisut for fiskeri, blot ved en simpel telefonisk opringning kunne udstede fiskerilicenser.

Antal ikke registreret

Naalakkersuisoq dokumenterer altså ikke umiddelbart påstanden men understreger i det skriftlige svar, at det var kutyme.

Jess Svane spørger også ind til, hvor mange licenser der er uddelt på den måde. Det kan naalakkersuisoq ikke svare på:

- Da der efter videreformidling til administrationen er tale om almindelig sagsbehandling eller vejledning, så er det ikke registeret, skriver Aqqaluaq B. Egede.

Kommission anbefaler licensstyrelse

Da Fiskerikommissionen udkom med sin betænkning sidste år var en af anbefalingerne, at der oprettes en licensstyrelse, der kan forvalte lovgivningen om fiskeri, uden at der er mulighed for indblanding fra politisk hold.

En sådan styrelse skal blandt andet tage sig af udstedelse af licenser, foreslog kommissionen.

I den offentlige debat har særligt licenser i det kystnære fiskeri været genstand for debat. Blandt andet har Økonomisk Råd været kritisk overfor udstedelse af licenser, fordi antallet af licenser i det kystnære fiske har været kraftigt stigende samtidig med, at Naalakkersuisut har fastsat kvoter langt over den biologiske rådgivning.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en uddybende kommentar til sagen fra Aqqaluaq B. Egede.