Erik Jensen: Der skal ikke udskrives valg

Merete Lindstrøm Torsdag, 28. maj 2020 - 11:54

En betænkning til et lovforslag med hård kritik af Naalakersuisut, førte onsdag til fremsættelse af en mistillidserklæring til Naalakkersuisoq for Fangst, Fisker og Landbrug, Jens Immanuelsen, som dog blev afværget af Siumut, Nunaata Qitornai og Demokraatit.

Det på trods af at flere Siumutmedlemmer var medunderskrivere på en hård kritik af Naalakkersuisoq omkring arbejdet med et lovforslag om fangst og jagt.

I debatten før, under og efter afstemning, blev der brugt hårde ord, og beskyldninger om trusler, tillidsbrud og uretmæssig indblanding i Inatsisartuts arbejde blev ytret fra talerstolen i salen.

- Det var en hård tone og meget usædvanligt. Det var en lang dag, siger medlem af Fangst, Fiskeri og Landbrugsudvalget Erik Jensen (S) til Sermitsiaq.AG.

Har mistet tillid til Naalakkersuisoq

Han var medunderskriver af den betænkning, der i hårde vendinger kritiserer Naalakkersuisoq.

- Det er et enigt udvalg, der har underskrevet. Vi var skarpt kritisk overfor lovudkastet og processen. Det var langt fra tilfredsstillende, siger Erik Jensen.

Han understreger, at hele sagen har slidt på samarbejdet.

- Min tillid til Jens Immanuelsen har lidt skade af processen. Det er også det, der står i betænkningen, og det var vi enige om. Det er simpelthen ikke godt nok, siger han.

På trods af at Erik Jensen mangler tillid til Naalakkersuisoq, så var hans stemme en af de få afgørende i at rede Jens Immanuelsen fra det mistillidsvotum, der kunne have kostet ham posten som Naalakkersuisoq. Grunden var helt enkelt, at Erik Jensen vil undgå et valg i utide. Han og Henrik Fleischer tog en snak med Kim Kielsen i pausen, før der skulle stemmes om afværgedagsordenen. Her blev der snakket konsekvenser, fortæller Erik Jensen.

Konsekvensen ville være et valg

-Vi drøftede de forskellige muligheder. Det var ikke en trussel, det var en konstatering af, at det var det, der vil ske. Det ville betyde valg, og det går simpelthen ikke midt i den coronakrise, vi står i, siger Erik Jensen.

Han afviser, at sagen er en del af magtspillet om formandsposten i Siumut.

- Politik handler om kompromiser. Nogle gange sluger man nogle kameler. Det handler ikke om at få sin vilje, det handler om at samarbejde og finde løsninger, der er bedst for landet og befolkningen. Det er nu vi skal stå sammen. Især her under coronakrisen, slutter Erik Jensen.