Erik Jensen: Vi ændrer ikke retning

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. februar 2021 - 14:12

Efter IA offentligt havde vendt Siumut ryggen klokken 13.30, hasteindkaldte Siumuts formand Erik Jensen til et pressemøde klokken 14.00.

Erik Jensen er manden de øvrige partier ikke vil lege med, og den situation måtte han forholde sig.

- Status er, at jeg er stolt over den politiske linje vi har valgt på landsmødet, sagde Erik Jensen.

Kielsen afgør næste skridt

Han forklarede, at forhandlingerne med de øvrige partier var endt uden resultat, at hans håndsrækning ikke var taget imod.

- Det betyder, at det er formanden for Naalakkersuisut, der afgør det næste skridt, sagde Erik Jensen og erkendte således, at han som partiformand ikke sidder og har magt over valgknappen.

Han lagde op til det uundgåelige: Valg i utide, men han ønskede ikke at sige direkte, at et valg vil komme, men fastslog, at man nu havde en mindretalskoalition.

Dog blev det betonet:

- Vi havde håbet på ikke at skulle føre valgkamp under en coronapandemi, forklarede han, og afviste, at han var bange for et valg.

Vi har rakt hånden ud

Næstformanden Vivian Motzfeldt sagde, at der var behov for håb.

- Politikere skal have viljen til at arbejde for folket. Vi har rakt hånden ud, og prøvet at få enderne til at nå sammen. Vi lytter til befolkningens ærgrelser og fortvivlelse, sagde hun.

En liste af emner, der var blevet bragt på bordet under forhandlingerne med de øvrige partier, blev listet op uden at man gik i detaljer. Erik Jensen fastslog, at man havde haft gode drøftelser med Demokraterne, Partii Naleraq, IA og Samarbejdspartiet, men endnu havde det ikke været muligt at holde møde med Atassut-formanden, der er på vej til Nuuk fra Ilulissat.

Splittelse

Han erkendte, at der var behov for at arbejde med at forene partiet, der bliver betegnet som et splittet parti.

- Men vores kendetegn er, at der er forskelligartede meninger internt. Men vi har altid kunnet finde frem til sammenholdet, fastslog han.

Læs også: IA afviser Siumut - udsigt til valg