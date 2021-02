IA afviser Siumut - udsigt til valg

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. februar 2021 - 13:35

Stearinlysene var tændt, men IAs formand Múte B. Egede slukkede for Erik Jensens håb om at kunne overtage formandsstolen i Naalakkersuisut i fred og fordragelighed, da landets største oppositionsparti holdt pressemøde tirsdag klokken 13.30.

Formanden og næstformanden Aqqaluaq B. Egede fastslog, at det var nødvendigt med at få luften renset.

Splittelse fylder for meget

- Der er et poltisk behov for at befolkningen får lov at vælge den politiske retning. Magtkampe og splittelse har fyldt for meget. Der er behov for, at vi nu spørger befolkningen, hvad den vil have. Det er slut med at forhandle med Siumut, blev det fastslået.

IA-formanden afslørede, at der i går var gode forhandlinger med Erik Jensen, men da partiet kom med to vidtforskellige udmeldinger om samme sag, så var løbet kørt for, at IA ville indgå i et samarbejde.

- Hvis Siumut vil være med til at samle landet, er der behov for, at partiet kan samles indbyrdes, fastslog Aqqaluaq B. Egede, der opfordrede til at magtkampene stoppede.

Nu skal der bygges broer

Múte B. Egede så fremad og pointerede, at der er et behov for at bygge broer.

- Og det kan vi kun ved at starte forfra, understregede partiformanden.

IA-næstformanden Aqqaluaq B. Egede var langt skarpere i sin retorik og langede ud efter Kim Kielsen:

- Der er behov for at spørge befolkningen, hvad de mener med en landsleder, der gemmer sig, er lukket og ikke er i dialog med befolkningen.

De øvrige partier

Senere i dag skal Erik Jensen have et møde med Atassut-formanden Aqqalu Jerimiassen, men uanset udfaldet af dette møde vil koalitionen have et mindretal, og der er således et stort flertal, der med stor sandsynlighed vil stille et mistillidsvotum, så Kim Kielsen bliver presset til at udskrive valg til Inatsisartut i utide.

I forvejen har Demokraterne og Partii Naleraq vendt ryggen til den nye ledelse i Siumut.

Klokken 14.00 har Erik Jensen indkaldt til pressemøde på partikontoret hos Siumut.

Vintersamlingen starter den 16. februar, hvor et nyt kapitel om det langtrukne politiske drama vil blive skrevet.