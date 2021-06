Erik bakker Múte op i sag om falsk historie

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. juni 2021 - 11:50

Under valgkampen var de modstandere, men i dag bakker Siumut-formand Erik Jensen op om politiker-kollegaen Múte B. Egede fra Inuit Ataqatigiit.

Det sker i sagen om den falske historie, TV2 bragte få dage før Inatsisartut-valget i foråret. Historien handlede om, at Múte B. Egede skulle have undladt at erklære sig inhabil i to sager, som han selv havde økonomiske interesser i.

Historien var dog forkert, og TV2 forelagde ikke beskyldningerne for Múte B. Egede før artiklen blev bragt.

Til den danske avis Berlingske har Múte B. Egede i begyndelsen af denne uge sagt, at historien var med til undergrave det grønlandske demokrati, og den kritik er Erik Jensen enig i, skriver Berlingske i dag.

Nogen vil pege fingre ad os

- Vi tager stærkt afstand fra hændelsen med den falske historie. Uanset hvilket medie der ikke afprøver påstande af så alvorlig karakter, er det meget problematisk, uddyber Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Han opfordrer TV2 til at afsløre sin kilde til historien - noget som TV-stationen har afvist. Ifølge Erik Jensen kan historien nemlig blive et problem for Siumut, fordi folk på sociale medier har beskyldt partiet for at stå bag:

- Der er nogen, der vil pege fingre ad os, fordi vi var modstandere i valgkampen. Men vi kender ikke til historien.

- I Siumut vil vi altid værne om det demokratiske system. TV2 burde komme med deres kilde, siger Erik Jensen.

TV2 afviser at ville påvirke valg

Hos TV 2 har nyhedsdirektør Ulla Pors afvist, at der har ligget et ønske om at påvirke valget fra mediets side.

- Jeg er utrolig ked af den historie. Den skulle aldrig have været bragt, sagde hun søndag i programmet "Presselogen".

- Men ud fra det, jeg har undersøgt på TV 2, så er det ikke nogen, der er lavet den her fejl med vilje, sagde Ulla Pors.