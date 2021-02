Enhedslisten: Inddrag rigsfællesskabets parter

Merete Lindstrøm Fredag, 26. februar 2021 - 13:16

Tidligere på måneden vedtog et flertal i Folketinget at afsætte 1,5 milliarder kroner i en såkaldt kapacitetspakke til at styrke det danske forsvar i Arktis og Nordatlanten.

Pakken indeholder blandt andet en radar på Færøerne, bedre satelit-overvågning, droner til overvågning og en ny forsvarsuddannelse i Grønland.

Rigsfællesskabets to lande, Grønland og Færøerne har ikke været en del af forhandlinger, selvom begge lande har hver to folketingsmedlemmer i Folketinget, påpeger Enhedslistens Folketingsmedlem Christian Juhl i en pressemeddelelse.

- Det er pinligt, at forligskredsen og ministeren ikke har inviteret vore to partnere i Nordatlanten med ved forhandlingsbordet i så vigtig en sag, skriver han.

Men ifølge IA´s Folketingsmedlem er i hvert fald Grønland involveret i nogen grad.

- Så vidt jeg er orienteret, blev Naalakkersuisut inddraget allerede i august sidste år, så der har været god tid til at inddrage Inatsisartut, siger hun.

Der har den senere tid været en del debat på Færøerne om den planlagte radar og Danmarks udmelding om den, før Færøerne overhovedet har sagt ja tak.

Forsvarsminister Trine Bramsen understregede ved et pressemøde om sagen, at Færøerne ikke bliver påduttet en radar, medmindre de selv siger ja. Christian Juhl mener, ikke at Folketinget har levet op til deres ansvar i denne sag.

- Vi har den uskrevne regel i Folketinget, at vi ikke gennemfører beslutninger, der omfatter Grønland og Færøerne, før de har haft mulighed for selv at drøfte sagen i deres lokale parlamenter. Det ser regering og folketingsflertallet stort på, siger han.

- I dette tilfælde er de 2 lande alene er orienteret på ministerniveau. Jeg kan godt forstå, at der er debat og røre i blandt andet Færøerne over beslutningen. Det er ikke en måde at behandle ligeværdige partnere på, siger Christian Juhl.

Aaja Chemnitz Larsen mener, at Naalakkersuisut har haft mulighed for at drøfte sagen med Inatsisartut.

- Iforhold til inddragelse af Inatsisartut, så er det sløvt, at Naalakkersuisut ikke har prioriteret dette på et tidligt tidspunkt, slår hun fast.

Aaja Chemnitz Larsen er dog enig med Christian Juhl i, at inddragelsen altid kan blive bedre.

- Overordnet synes jeg, de nordatlantiske medlemmer bør sidde med ved forligsforhandlinger og særligt dem, der vedrører Grønland og Færøerne. Det har jeg også givet udtryk for overfor ministeren, som ikke var afvisende overfor vi kunne sidde med under de dele, der vedrører Arktis, siger hun.

- Når det er sagt, så mener jeg, vi er blevet inddraget. Jeg havde møde med ministeren for flere uger siden og vi har også drøftet det i fællesskab i Grønlandsudvalget. Jeg ser altid gerne mere og ligeværdig inddragelse, særligt i sager, der vedrører Grønland, slutter hun.