Færøerne kritiserer udmelding om radar

Af Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 12. februar 2021 - 12:57

Det er gået hurtigt med at få en aftale i forsvarsforligskredsen om en Arktis-kapacitetspakke. Forhandlingerne begyndte i januar, og torsdag (11. februar) kunne forsvarsministeren og forsvarsforligskredsen præsentere indholdet af aftalen på Kastellet i København.



Med færøske øjne var det ikke nogen overraskelse, at en varslingsradar var med på listen over materiel i pakken. Radaren koster knap 400 millioner kroner, og der skal bruges 1,5 milliard i alt i Arktis.



- Sikkerheden i Arktis og i Nordatlanten er udfordret, sagde forsvarsminister Trine Bramsen (S) på pressemødet.



Varslingsradaren på Færøerne bliver sat op efter ønske fra NATO, som ønsker at holde øje med, om russiske kampfly flyver i færøsk luftrum.

Overraskede partier

Selv om det ikke er nogen overraskelse, at en færøsk radar er med i planerne, så er det kommet bag på flere af partierne i lagtinget, at Danmark allerede nu melder ud om planerne.



Oppositionspartierne Tjóðveldi, Framsókn og Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne har været ude at kritisere Danmark udmelding. De føler sig ikke nok orienteret om sagen.



Formanden for Tjóðveldi, Høgni Hoydal, mener dertil, at Danmark bruger Færøerne som en handelsvare. Det bør være Færøerne, som forhandler med NATO om en mulig militær radar.



Også blandt koalitionspartierne er der kritik af udmeldingen fra forsvarsministeren og forsvarsforligskredsen.



- At det kommer frem i medierne, at der skal være et pressemøde i Danmark om at sætte en radar op på Færøerne - det er ildevarslende, siger Annika Olsen, lagtingsmedlem for Fólkaflokkurin. Hun lægger vægt på, at afgørelsen ligger på Færøerne.

Ingen radar uden Færøerne

Danmark kan i princippet opsætte en radar på Færøerne uden at spørge de færøske myndigheder, men fra dansk side vil man ikke gøre det.



På pressemødet gjorde Trine Bramsen klart, at der bliver ikke opstillet en radar på Færøerne uden færøsk accept.



- Hvis Færøerne ender med at sige nej, så respekterer vi selvfølgelig det, erklærede Trine Bramsen.



Flere af forsvarsordførerne støttede også forsvarsministeren i det udsagn.