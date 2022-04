Endnu en retsdag venter i krænkelses-sag

KNI A/S

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 19. april 2022 - 06:35

Krænkelsessagen mod Peter Grønvold Samuelsen fortsætter tirsdag ved Qeqqa Kredsret.

Det oplyser kredsdommer Louise Skifte til KNR.

En afgørelse på sagen er trukket ud, blandt andet fordi der ved sidste retsmøde kom flere oplysninger frem i sagen.

Det oplyste anklager Anne Clinton til Sermitsiaq.AG efter det seneste retsmøde i sage 24. marts:

- Der er kommet nye væsentlige oplysninger frem i sagen under en vidneforklaring i dag, som skal undersøges yderligere, inden retten kan foretage bevisvurdering i sagen, fortalte anklageren.

Ny vidne indkaldt

Oplysningerne betyder, at der indkaldes et nyt vidne, og at vidner, der tidligere har afgivet forklaring i sagen, kan blive genindkaldt efterfølgende.

Det er efter ønske fra både forsvarer og anklager, at der er indkaldt et nyt vidne, som skal hjælpe med at få fastslået nogle af de faktiske omstændigheder.

Den tidligere højtprofilerede KNI-direktør er tiltalt for fem forhold af blufærdighedskrænkelse begået mod flere medarbejdere under sit virke som direktør.

Ifølge anklageskriftet skulle direktøren have befamlet kvinderne forskellige steder på kroppen inden for en periode fra januar 2016 og frem til februar 2021.

Peter Grønvold Samuelsens forsvarer har oplyst, at den tidligere direktør nægter sig skyldig og går efter frifindelse for anklagerne.